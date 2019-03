'Problem je jedino kada Bandić nešto dobiva'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u ponedjeljak je na pitanje što misli o prosvjedu koji se sutra organizira protiv počasnog doktorata koje mu Sveučilište u Zagrebu namjera dodijeliti, poručio kako ništa ne misli, osim da je demokracija. "Ja vjerujem u autonomiju Sveučilišta. Ukoliko misle da sam ja to zaslužio, dodijelit će mi ga. Ukoliko ne misle, neće. I ne znam u čemu je problem", rekao je Bandić nakon otvaranja sajamske manifestacije "Domaće je domaće".

Na pitanje je li ga to "poljuljalo" da i dalje želi taj doktorat, odgovorio je da on nije ništa tražio. Bandić se nije izjasnio misli li da je zaslužio počasni doktorat. "Ja ne mislim ništa, ja samo delam". Predsjednik Stranke rada i solidarnosti nije konkretno odgovorio je li saborski zastupnik Siniša Varga njegov, kako on kaže, novi "žetončić".

"Ništa ja ne znam. Mi ni za kim ne trčimo, nikoga ne snubimo, ali ni jednog kvalitetnog čovjeka nećemo zaboraviti", poručio je Bandić i dodao da on nije zvao Vargu da im se pridruži.

Rekao je da je problem jedino kad Bandić nešto dobiva, a ovi drugi nisu problem. Ustvrdio je da je to valjda problem urednika i novinara, ali kaže kako im nije on kriv. Poručio je novinarima i urednicima da će im pokloniti pjesmu "Što bi dao da si na mom mjestu", na sva pitanja koja postavljaju.

Na pitanje je li zadovoljan kako radi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Bandić je kazao da radi u skladu sa svojim ovlastima, pa neka radi svoj posao.

Rekao je da nije njegovo da govori o tome je li Povjerenstvo svoj posao radi dobro, te dodao kako on samo zna da oni koji su bili na čelu tog Povjerenstva su osnovale stranku i bave se politikom.

"Eto, kako ga rade, eto, toliko je neovisno. Oni koji su do jučer bili na čelu tog Povjerenstva osnovali su stranku i 'furaju' svoj svjetonazor kroz Povjerenstvo", rekao je Bandić aludirajući na Daliju Orešković.

Poručio je da će u roku i na vrijeme predstaviti listu za europske izbore i da će biti jedinstvena u Hrvatskoj.

"To će biti lista respektabilnih ljudi koji će predstavljati ne stranačke i briselske interese, nego hrvatske interese u Bruxellesu", istaknuo je Bandić i ustvrdio da će na EU izborima potrošiti minimalno novaca..

Najveća kvaliteta te liste, dodao je, bit će to što će skoro svi na listi biti vanstranački ljudi.

>>Milan Bandić