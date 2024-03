Prijatelji životinja organiziraju akciju na Jelačić placu: Kastracijom spriječite odlazak u zatvor

Akcija naziva „Neželjene šapice”, održat će se u ovu subotu od 10 do 14 sati na zagrebačkome Trgu bana Jelačića. Na edukativnom događaju, koji Grad Zagreb organizira u suradnji sa Skloništem za nezbrinute životinje Grada Zagreba i udrugom Prijatelji životinja, posjetitelji će moći dobiti korisne informacije o važnosti kastracije pasa i mačaka kako bi se spriječilo da neodgovorni skrbnici ubijaju ili napuštaju njihovo neželjeno potomstvo.



– Prošloga tjedna saborski zastupnici izglasali su izmjene i dopune Kaznenoga zakona kojima napuštanje životinja postaje kazneno djelo. Onaj tko napusti kućnog ljubimca kaznit će se zatvorom do godinu dana, a ako je napuštanjem prouzročena smrt životinje ili je napušten veći broj životinja, zatvorom do dvije godine. Umjesto da ih napuštaju, skrbnici im mogu pomoći kastracijom, kao najvažnijim alatom kontrole razmnožavanja, i odgovornim udomljavanjem – ističu Prijatelji životinja.



Dodaju da će napuštanje kao kazneno djelo imati preventivno značenje zato što će ljudi razmisliti žele li napuštanjem pasa ili mačaka riskirati odlazak u zatvor. No, razmislit će i prije nego što nabave životinju ima li dovoljno novaca, vremena i znanja za skrb o njoj. Odgovornije će se odnositi i prema kontroli razmnožavanja i kastrirati životinje umjesto da ih napuštaju i zato završe u zatvoru.



– Uz ovu odredbu važno je i da jedinice lokalne samouprave paralelno rade na sprječavanju napuštanja životinja. Sukladno zakonskim odredbama, one moraju provoditi kontrolu mikročipiranja pasa obilaskom svih kućanstava, (su)financirati kastracije skrbničkih pasa i mačaka i educirati javnost o odgovornoj skrbi za životinje – pojašnjavaju iz udruge Prijatelji životinja.

VEZANI ČLANCI:

Stoga žele akcijompotaknuti građane na kastraciju životinja o kojima skrbe. Naime, iako Zakon o zaštiti životinja obavezuje sve skrbnike na kontrolu razmnožavanja kućnih ljubimaca, dio njih na tu se obavezu oglušuje. U sedam godina jedna mačka i njezino potomstvo na svijet mogu donijeti 420 000 mačića, a kuja i njezino potomstvo 67 000 štenaca. Zato se kastracija smatra najučinkovitijim načinom kontrole razmnožavanja pasa i mačaka te odgovornim činom.– Skloništa su puna štenaca, odbačenih u ranoj dobi kada ne mogu preživjeti bez majke. Kako su životno ugroženi, potrebna im je kvalitetna veterinarska skrb i život izvan skloništa, bez kontakata s drugim psima. Zato su jako važni privremeni udomitelji, u čijim domovima štenci mogu provesti to. Sklonište osigurava cijepljenja, čišćenje od parazita i sve druge veterinarske usluge, a ujedno oglašava životinje za udomljavanje – kažu Prijatelji životinja.

FOTO: Prijatelji životinja: Uvedite vegansku prehranu u menze, zar je tako teško skuhati grah bez mesa?

Pritom naglašavaju da udomljavanje nije fora ako iza toga ne stoji dobro promišljena odluka, procjena o mogućnostima držanja životinje i pristanak svih članova obitelji. Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba tijekom cijele godine, a posebice tijekom proljeća i ljeta, ima pune ruke poslai mačaka koji čekaju da ih netko udomi ili barem pruži privremeni smještaj.