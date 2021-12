Opet gužve za cijepljenje na Zagrebačkom velesajmu: Sada prednost imaju naručeni

Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar objavio je novi raspored cijepljenja na Zagrebačkom velesajmu za iduća dva tjedna. Pozivaju građane da se naruče za cijepljenje putem svog liječnika obiteljske medicine, pošto će naručeni imati prednost pri dolasku na cijepljenje.

Jutros su na Velesajmu opet gužve u redovima za cijepljenje, a sada više nema raspoređivanja redova za 1., 2. ili 3. dozu.

- Javni poziv za cijepljenje svim dozama i svim dostupnim vrstama cjepiva protiv bolesti COVID-19 je i dalje u tijeku. Shodno tome, cijepljenje se nastavlja i na Zagrebačkom Velesajmu, gdje se građani mogu doći cijepiti i bez prethodne najave, međutim pri dolasku na cijepljenje prednost imaju građani koji su se prethodno naručili putem jedne od dostupnih platformi. Građani će se u Paviljonu broj 9 na Zagrebačkom Velesajmu moći cijepiti cijeli tjedan - napisali su iz Štampara na stranicama.

Moguće je i naručivanje putem cijepise.zdravlje.hr, ali i putem sustava e-građani te na mail cijepljenjecovid@stampar.hr.

Ove subote i nedjelje moguće je cijepljenje od 8 do 12 sati svim dostupnim dozama. Idućeg tjedna se ponedjeljkom, srijedom i petkom cijepi također od 8 do 12, a utorkom i četvrtkom od 14.30 do 19 sati. Na Božić i Stjepanovo cijepni punkt neće raditi.

Tjedan nakon tog cijepljenje se provodi u istim terminima, no cijepljenje neće biti moguće samo 1. siječnja, dok će se u nedjelju provoditi od 8 do 12 sati.

Cijepljenje je dostupno i na osam cijepnih punktova u Domovima zdravlja, navode iz NZJZ-a, i to svaki dan od 14 do 18 sati, osim na Novu godinu, Božić i Stjepanovo.

>> VIDEO Kreće cijepljenje djece od 5 do 11 godina: Po čemu se razlikuje od cjepiva za odrasle