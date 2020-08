Potpišite peticiju za imenovanje trga ili ulice po Marku Veselici

Nakon što je Klub Sinjana od zagrebačke gradske uprave zatražio da se u glavnome gradu imenuje ulica ili trg po hrvatskom proljećaru Marku Veselici, sad su pokrenuli i on-line peticiju kojom prikupljaju potpise.

Inicijativa je pokrenuta prije dvije godine, kad su ideju stavili i na papir te dopis poslali Gradskoj skupštini kako bi Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Marka Veselicu uvrstio u fond iz kojeg se određuju nazivi javnih površina. To je, kažu i učinjeno, no s obzirom da to konkretnog imenovanja još nije došlo, upit su sad ponovili i to kako bi se sve stiglo realizirati do iduće godine, kada se slavi 50. obljetnica Hrvatskog proljeća.

Kao profesor na Ekonomskom fakultetu Marko Veselica djelovao je u Matici hrvatskoj, točnije pisao je članke za njene publikacije, a poznat je bio i po stavovima. Jasno je uvijek isticao: ondašnja Savezna Republika Hrvatska u neravnopravnom je položaju u Jugoslaviji i potrebna joj je veća samostalnost. Marko Veselica zbog toga je, u vrijeme kad nije bilo poželjno naglašavati narodnost u državi koja je željela stvoriti potpuno novu naciju, uhićen, i to 16 godina nakon što je u Zagreb došao na studij iz Glavica pokraj Sinja.

U glavnom je gradu proveo veći dio života, sve do svoje smrti 2017. Izuzimajući godine koje je morao provesti u zatvoru, njih gotovo 12, Zagreb je, pak, volio gotovo jednako kao i rodni kraj, a ukoliko je moguće najbolje bi bilo, kažu u Klubu Sinjana, da dobije svoju ulicu ili trg na Črnomercu, gdje je živio.