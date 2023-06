Popili po desetak piva, spustili se na Trg pa vrijeđali sudionike Zagreb Pridea i policajce

Ako piješ ne vozi. Ali ni ne hodaj po gradu i ne vrijeđaj sudionike Zagreb Pridea i policajce. Naučili su to na teži način R.G. (53) i S.Š. (41), koji se sumnjiče za javno poticanje na nasilje i mržnju. Njih su se dvojica u subotu cijeli dan družili i pili. Popili su svaki, skoro po desetak piva, a jedan je pio i žestice. U nekom trenutku su se s Dolca spuštali prema Trgu, gdje se 10. lipnja oko 19 sati održavao Zagreb Pride. Za čije održavanje, alkoholom natopljeni dvojac, kako će se kasnije braniti i tvrditi, nije znao.

Vidjevši skupine ljudi koji su marširali Zagrebom za prava LGTB zajednice, R.G. i S.Š. su počeli vikati, psovati i vrijeđati pripadnike LGTB zajednice. Tužiteljstvo navodi da su bili "odjeveni u majice s određenim natpisom te su tijekom javnog okupljanja Zagreb Pride 2023. vikali diskriminirajuće i pogrdne riječi pogodne za poticanje zazora i mržnje prema osobama drugog spolnog opredjeljenja". Takvo ponašanje privuklo je i pažnju policajaca koji u osiguravali Zagreb Pride, pa su policajci prišli R.G. i S.Š. te su ih zatražili da se smire. I da prestanu vrijeđati pripadnike LGTB zajednice.

No umjesto da prestanu s vrijeđanjem, dvojac je nastavio, no ovaj su put vrijeđali i psovali policajce. Pa su zbog svega toga privedeni na policiju, a kasnije i pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. R.G. nije pritvoren, jer je sudac istrage prijedlog da mu se odredi istražni zatvor odbio. No S.Š. nije bio te sreće te je završio iza rešetaka zbog opasnosti od ponavljanja djela. Neslužbeno se doznaje da S.Š. od ranije ima prijave za nasilje, dok je dosje R.G. čist. Tužiteljstvo je nezadovoljno ovakvom odlukom suca istrage pa je najavilo žalbu.

