Počinje besplatna podjela ZG vrećica za dio građana, donosimo detalje

konferencija socijaldemokrata

Bernardić o trasama petice i sedmice: 'Skraćivanjem kažnjavaju ljude koji žive na istoku Zagreba'

Podsjetimo, u veljači su skraćene trase dvaju tramvajskih linija u smjeru istoka pa se tako peticom sada ide do Maksimira, a sedmicom do Dubrave. To znači da je uvedena nekadašnja trasa, ali s povećanim prometnim kapacitetima i brojem frekvencija. S time se ne slažu Socijaldemokrati okupljeni pod Davorom Bernardićem