PITANJE DANA Švercate li se u javnom prijevozu ili vam je to nezamislivo?

FOTO Izgubio kontrolu nad Audijem i zabio se u ogradu igrališta u blizini škole u Zagrebu

Nepoznati vozač bijelog Audija, sinoć je ili noćas po svemu sudeći imao vožnju koja se otela kontroli te je u Sigetu izletio s kolnika i zabio se te potrgao ogradu igrališta NK Hrvatski dragovoljac u zagrebačkom naselju Siget. Automobil je zatim ostavio parkiran nedaleko od ograde, a mraz na vjetrobranu i prozorima svjedoče da je automobil parkiran nešto duže. Nesreća se dogodila u bilizini Osnovne škole Većeslava Holjevca, ali i područnog objekta Dječjeg vrtića Siget. O materijalnoj šteti te uzrocima ove nesreće detalji nisu poznati. No, u ovakvim slučajevima često zbog magle i niskih temperatura dolazi do stvaranja poledice na kolniku koja u kombinaciji s naglim pokretom upravljača i/ili naglim ubrzavanjem/kočenjem može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom, odnosno proklizavanja.