Palačinkošpageti, kajzeršmarn, ajvarčinka ili ona s bučnicom... Što se to sve nudi na festivalu palačinki?

Mirisi svježe pečenih palačinki i ove su godine preplavili Ulicu Frana Folnegovića, gdje se i ove godine u Rougemarin Parku održava Palačinka Fest. Sve ljubitelje ovog jela, tako, očekuje osam kućica s više od 30 različitih vrsta palačinki - od pjenastih američkih, preko palačinkotorti, do slanih kombinacija koje će zadovoljiti i najveće gurmane. Festival traje do 11. rujna, a može se posjetiti od 16 do 23 sata radnim danom, te od 10 do 23 sata vikendom.

I ove godine posebnu su pažnju privukle palačinkotorte na Plazminoj kućici, dok se na onoj "Lino Lada" mogu naći francuske crepe palačinke u varijantama s Milk i Gold namazom, kokosom i Duo spojem. "Kraš" pak vodi u djetinjstvo američkim palačinkama na kojima se tope čokoladice Životinjskog carstva, a tu je i palačinka s Banankom.

Na "Ledo" kućici, s druge strane, može se kušati palačinkornet kao ice cream sendvič te Blinčik kombinacije koje spajaju voće, čokoladu i poznate Ledo brendove. "Barcaffe" nudi tiramisu palačinke s mascarponeom i piškotama te hrskavom Meringokavom. U kućici "Bakina Tajna" mogu se probati kajzeršmarn s domaćim džemovima, dok je prava zvijezda, i ove godine, Ajvarčinka, odnosno češka palačinka od krumpira u kombinaciji s ajvarom, orasima i začinima, a tu je i novitet – veganska palačinka.

Slane varijante su pak na "Metro" kućici gdje se nude Chinatown palačinke s carskim mesom i hoisin umakom. Tu su i "Graceland" s kikiriki maslacem i džemom, "Kanzas" s rebarcima i jalapeno majonezom, ali i mnoge druge. "Dukat" je za najmlađe spremio palačinkošpagetima s čoko mousseom, a nudi i palačinke s bučnicom i hrskave s Cheddarom ili Dimsi sirom.

Uz bogatu gastronomsku ponudu, organizatori su pripremili i zabavni program, pa posjetitelji mogu uživati u pravoj festivalskoj atmosferi. Sve detalje o programu i radnom vremenu moguće je pronaći na službenim stranicama Rougemarin Parka.