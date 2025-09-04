Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAJE DO 11. RUJNA

Palačinkošpageti, kajzeršmarn, ajvarčinka ili ona s bučnicom... Što se to sve nudi na festivalu palačinki?

Zagreb: Palačinka fest u Rougemarinu
Goran Stanzl/PIXSELL
Autori: Tajana Josipović, Večernji.hr
04.09.2025.
u 14:30

Uz bogatu gastronomsku ponudu, organizatori su pripremili i zabavni program

Mirisi svježe pečenih palačinki i ove su godine preplavili Ulicu Frana Folnegovića, gdje se i ove godine u Rougemarin Parku održava Palačinka Fest. Sve ljubitelje ovog jela, tako, očekuje osam kućica s više od 30 različitih vrsta palačinki - od pjenastih američkih, preko palačinkotorti, do slanih kombinacija koje će zadovoljiti i najveće gurmane. Festival traje do 11. rujna, a može se posjetiti od 16 do 23 sata radnim danom, te od 10 do 23 sata vikendom.

I ove godine posebnu su pažnju privukle palačinkotorte na Plazminoj kućici, dok se na onoj "Lino Lada" mogu naći francuske crepe palačinke u varijantama s Milk i Gold namazom, kokosom i Duo spojem. "Kraš" pak vodi u djetinjstvo američkim palačinkama na kojima se tope čokoladice Životinjskog carstva, a tu je i palačinka s Banankom.

Na "Ledo" kućici, s druge strane, može se kušati palačinkornet kao ice cream sendvič te Blinčik kombinacije koje spajaju voće, čokoladu i poznate Ledo brendove. "Barcaffe" nudi tiramisu palačinke s mascarponeom i piškotama te hrskavom Meringokavom. U kućici "Bakina Tajna" mogu se probati kajzeršmarn s domaćim džemovima, dok je prava zvijezda, i ove godine, Ajvarčinka, odnosno češka palačinka od krumpira u kombinaciji s ajvarom, orasima i začinima, a tu je i novitet – veganska palačinka.

Slane varijante su pak na "Metro" kućici gdje se nude Chinatown palačinke s carskim mesom i hoisin umakom. Tu su i "Graceland" s kikiriki maslacem i džemom, "Kanzas" s rebarcima i jalapeno majonezom, ali i mnoge druge. "Dukat" je za najmlađe spremio palačinkošpagetima s čoko mousseom, a nudi i palačinke s bučnicom i hrskave s Cheddarom ili Dimsi sirom.

Uz bogatu gastronomsku ponudu, organizatori su pripremili i zabavni program, pa posjetitelji mogu uživati u pravoj festivalskoj atmosferi. Sve detalje o programu i radnom vremenu moguće je pronaći na službenim stranicama Rougemarin Parka.
Ključne riječi
Rougemarin Park festival palačinki palačinke Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još