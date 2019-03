'Otvoreni ormar' izgorio, ali opet radi

Telefonski poziv stigao je pod okriljem noći. Nataša Šulek odmah je znala da vijesti zasigurno nisu dobre. U tri sata ujutro prijateljica joj je javila da u dvorištu u blizini tržnice Kvatrić gori prostor koji je ova Zagrepčanka vodila kako bi pomogla onima u potrebi. U kratkom roku već je bila u istoj veži u Martićevoj, no požar je bio toliko jak da ga nisu mogli ugasiti aparatom.

Gorjele su jakne, cipele, majice, hlače... Odnosno odjeća koju su oni koji je imaju viška donirali kako bi je besplatno mogli uzeti oni kojima je potrebna. “Otvoreni ormar” ugasili su na kraju vatrogasci, koji su pristigli s dvojim kolima. Prema neslužbenim informacijama, požar je podmetnut i započet “odbačenim gorućim predmetom”.

– Bila sam u šoku i satima sam plakala. Osjećala sam se kao da mi je netko kuću zapalio – rekla je Nataša Šulek, koja stoji iza ideje “Otvorenog ormara”. Vijest o incidentu objavila je i na društvenim mrežama pa su joj se vrlo brzo počeli javljati ljudi koji su željeli dati svoju odjeću kako bi “Ormar” što prije opet profunkcionirao. – Htjela sam odustati, no dobri ljudi su me nagovorili da nastavim – kazala je Nataša dodavši da su na sličan način već bila podmetnuta još dva požara, no nikad nisu zahvatila toliku površinu. U nekoliko je sati jučer s prijateljima počistila zgarište i već popodne roba je bila ponovno postavljena na vješalice. Cijeli slučaj istražuje i policija.

