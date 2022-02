Otkrivamo kako su gradske ustanove izbjegle veliko poskupljenje plina, a obrtnici nisu

Zagrebačka bolnica u državnom vlasništvu nedavno je dobila gotovo četiri puta veći račun za plin. A zagrebačka bolnica u gradskom vlasništvu nije. Pučkoj kuhinji na Svetom Duhu plinski se ceh povećao čak pet puta. Petnaestoj gimnaziji, kazao nam je ravnatelj Nikola Dmitrović, također nije.



Ukratko, čini se da je ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb zaobišao udar koji je pogodio korisnike Gradske plinare Zagreb – Opskrba iz kategorije poduzetništvo, a do njega je došlo, podsjetimo, dobrim dijelom zato što je u međuvremenu smijenjeni direktor Igor Pirija riskirao s cijenama na tržištu pa kupio tri do četiri puta skuplji plin nego što je mogao da je to učinio ranije.