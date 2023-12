11 točaka: Večernji u posjedu protokola za odvoz otpada, Holding ima obavijest sa Zagrepčane

Zagrebački holding oglasio se danas priopćenjem o stanju na odlagalištu Jakuševec – Prudinec nakon novog odrona koji se zbio u ponedjeljak.

– Istražne radnje kojima će se utvrditi kako je do odrona došlo još su uvijek u tijeku. S obzirom na to da je sigurnost radnika i građana na prvom mjestu, uspostavljen je sigurnosni protokol za odlaganje otpada na odlagalište. Zbog uvedenog sigurnosnog protokola, odlaganje otpada na Jakuševec do daljnjeg će biti usporeno i otežano. To će za posljedicu imati i usporavanje odvoza otpada u gradu. Građane molimo za strpljenje i razumijevanje – napisali su.

Večernji list u posjedu je sigurnosnog protokola kojim je u 11 točaka propisano kako postupati na odlagalištu dok se situacija ne stabilizira.

Dovoz se tako obavlja samo unutar označenog sigurnog perimetra unutar plohe 6/3, na jednoj trećini prostora, posebno je označen dopušteni smjer kretanja vozila, izvan sigurnosnog perimetra zabranjeno je kretanje i zadržavanje, a ondje se smije zadržavati samo jedno vozilo za odvoz miješanog komunalnog otpada.

On se iskrcava minimalnim zadržavanjem unutar sigurnosnog perimetra, a prilikom istovara sudjeluje samo vozač, dok radnici ostaju u kabini vozila. Iskrcavanje otpada dozvoljeno je samo za danjeg svjetla, odnosno od 7. do 16.30, dok kretanje kamiona usmjerava zaštitar.

Nadzornik odlagališta i komunalni radnik prije obrade kontroliraju sadržaj kamiona i prate stanje odlagališta, a u slučaju ugroze zvučnim signalom javljaju opasnost. U slučaju ugroze, radnici se miču iz sigurnosne zone prema obodnom nasipu, stoji u protokolu koji vrijedi do njegova opoziva.