Održava se Zagrebački maraton, provjerite koje ceste će biti zatvorene za promet

Danas se održava 29. Zagrebački maraton. Zbog njega će veliki dio centra Zagreba biti posve zatvoren za promet.

Iz Grada poslali priopćenje o tome koje će ulice biti zatvorene i kako će biti reguliran promet.

8:30 do 12:30: Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva – F. Račkog – Smičiklasova – Martićeva – Rakovčeva – Štoosova – Harambašićeva – Maksimirska – Svetošimunska – T. Miloša – Fakultetsko dobro – Maksimirska c. – Vlaška – Europski trg;

9:00 do 16:00: Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva – Vlaška – Maksimirska c. – Svetošimunska c. – Av G. Šuška – Maksimirska c. – Harambašićeva – Štoosova – Rakovčeva – Martićeva – Smičiklasova – F. Račkog - Jurišićeva – Palmotićeva – Amruševa – Zrinjevac – Teslina – Masarykova – Prilaz G. Deželića – Ul. Republike Austrije – Talovčeva – Trg Francuske Republike – Ul. grada Mainza – Prilaz baruna Filipovića – Ž. Maričića – Ilica – Britanski trg – I. Kukuljevića – Zelengaj - Britanski trg – Ilica – Trg bana J. Jelačića.

Raspored vožnje promijenio i ZET

I ZET je promijenio raspored vožnje zbog održavanja maratona.

Tramvajski promet bit će obustavljen većim dijelom gradskog središta pa će zadnji tramvaj proći središnjim gradskim trgom oko 7:45.

Tramvajska linija 13 neće prometovati do završetka maratona, dok će sve ostale tramvajske linije, osim linije 9 i 15, voziti izmijenjenim trasama:

Linija 2: Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Žitnjak - Savišće

Linija 4: Savski most - Glavni kolodvor - Borongaj Linija 5: Prečko - Ulica grada Vukovara - Žitnjak Linija 6: Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Sopot

Linija 7: Savski most - Zapruđe - Autobusni kolodvor - Branimirova – Trg žrtava fašizma

Linija 11: Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Borongaj

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Savska - Velesajam - Zapruđe

Linija 17: Prečko - Vodnikova - Glavni kolodvor – Borongaj

Izmijenjeno će voziti i autobusni promet, a potpuni popis, zajedno s rasporedom privremeno uvedenih izvanrednih linija, možete pogledati ovdje.