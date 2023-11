Od sutra počinje drive in testiranje na hripavac u Zagrebu, proučite radno vrijeme i uvjete

Od sutra će s radom početi drive in punkt Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" na kojemu će biti moguće obaviti PCR testiranje na hripavac i Covid-19.

On će djelovati na adresi Mirogojska cesta 16 i radit će od ponedjeljka do petka od 11 do 14 sati, što će, dodaju u NZJZ, pomoći ubrzanom testiranju i radu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje testiranje na hripavac provodi radnim danima od 8 do 11 sati.

-Na PCR testiranje se može doći automobilom ili pješice, no ljubazno molimo pacijente da na testiranje, ako su u mogućnosti, dolaze automobilom, pri čemu se obrisak uzima bez izlaska pacijenta iz vozila- poručuju u NZJZ.

Nalaz testiranja bit će poslan slijedećeg radnog dana liječniku koji je uputio pacijenta na pretragu, a testiranje na osobni zahtjev nije moguće. Više informacija o hripavcu, kako prepoznati simptome i kako se liječiti, proučite na Štamparovim stranicama.

