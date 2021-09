Obrtnici na Trgu bana Jelačića popravljali su sandale, kišobrane i 40 godina stare suknje

Stare radioaparate, suknje koje je trebalo proširiti ili suziti, kišobrane, bicikle ili cipele Zagrepčani su danas od 8 do 14 sati mogli donijeti na glavni gradski trg, gdje se održala akcija #ZaZeleniSvakiDan. Riječ je o akciji koju Ministarstvo provodi od travnja, kako bi građanima pokazalo da se promjenom svakodnevnih navika mogu učiniti pozitivni koraci u smanjenju štetnog utjecaja na klimu, okoliš i prirodu. Provodi se u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom, Obrtničkom komorom Zagreb i Udruženjem obrtnika grada Zagreba, te Gradom Zagrebom i zagrebačkom Turističkom zajednicom.

Osim što su popravljali predmete koje su im donosili, zagreabački obrtnici na Trgu bana Jelačića ljudima su objašnjavali i kako brinuti za svoje stvari tako da se što manje kvare, a naglasili su i kako je važno radije pokušati popraviti pokvareni uređaj ili predmet prije odluke o tome da ga bace i zamijene novim.

- Ljudi još uvijek donose i popravljaju svoje uređaje i mi to potičemo. Bilo kakav kvar uređaja, uvijek prvo kod svog lokalnog majstora na pregled i on će dati svoje mišljenje da li se može prvo popraviti - kaže Zoran Stašević, koji popravlja sve RTV uređaje. Ljudi još uvijek odnose na popravke i svoje kišobrane, kaže kišobranar Tomislav Cerovečki, posljednji obrt koji se bavi ovim poslom, a dobar kišobran u pravim rukama može živjeti cijeli život, a ne do prve velike oluje.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 05.09.2021., Zagreb - Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja provodi od travnja o.g. akciju #ZaZeleniSvakiDan kojom gradjanima zelimo pokazati kako promjenom svakodnevnih navika svi zajedno mozemo uciniti pozitivne korake u smanjenju stetnog utjecaja na klimu, okolis i prirodu. Akciju su obisli ministar Tomislav Corica, gradonacelnik Tomislav Tomasevic, predsjednik Udruzenja zagrebackih obrtnika Antun Trojnar. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Akciju je došao podržati ministar ministar Tomislav Ćorić zahvalio na pomoći da "zazelene ovaj današnji dan".

- Doista je to hvale vrijedna akcija i zapravo sjajno se osjećam u društvu naših obrtnika s idejom da svi mi, ne samo u Zagrebu, nego i u cijeloj Hrvatskoj, malom gestom možemo učiniti puno za Hrvatsku pa i za planet u smislu borbe protiv klimatskih promjena - istaknuo je Ćorić, koji je i za ovu akciju obukao svoju majicu s natpisom "Nisam za baciti". Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da dobro razmisle prije nego što bace nešto te da radije to poprave, time daju svoj doprinos smanjenju nastanka otpada i na taj način smanjenju i ekološkog otiska i zagađenja koje nastaje u okolišu.

- Znači, i dalje imamo jako puno obrtnika koji popravljaju stvari, od elektroničkih uređaja, odjeće, obuće, od bravara, željezarije, kišobrana, torbi...i u tom smislu Grad Zagreb potiče i podupire i dalje će to raditi i tradicionalne obrte i deficitarne obrte i proizvodne obrte. Ove godine je taj iznos bio oko 20-ak milijuna kuna i radit ćemo to i dalje - poručio je gradonačelnik Tomašević.