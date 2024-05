Obišli smo Floraart: Ovogodišnji hit su kokedame i japanski biljni terariji

Iako je od otvorenja prošlo manje od sat vremena, šetnice koje okružuju Bundek već su bile dobrano popunjene ljudima. Njihovo odredište bili su šatori i štandovi koji su rasprostranjeni na 30.000 kvadrata i čine Floraart, najveću vrtnu izložbu u ovom dijelu Europe.

Svečano je otvorena u srijedu u 9.30 sati, a sve do nedjelje može razgledati i kupiti jednu (ili više) od 100.000 sadnica koje predstavljaju izglagači. Njih ima više od 160 i to ne samo iz Hrvatske, već i drugih zemalja. Ove godine na Floraartu sudjeluju izlagači iz Nizozemske, Italije, i Slovenije te će domaćim posjetiteljima pokazati najbolje iz trendova vrtlartstva svoje zemlje.

Ovom velikom cvijetnom manifestacijom prošetali smo se i mi te usput istražili ponudu i cijene. Kao i svake godine, može se kupiti pregršt začinskog bilja za koje ćete morati izdvojiti između jednog i tri eura, a dio standardne ponude su i razne sitnije cvjetnice.

Takve nudi, primjerice, Ružica Varvir koja sa najboljim primjercima svoje kolekcije sudjeluje već više od 20 godina. Ona nudi, između ostalog, hortenzije po 10, sukulente po tri, te razne trajnice i ljetnice za koje će se morati izdvojiti od eura i pol do tri eura.

- Najbolje mi idu hortenzije, ljetnice, trajnice, to su stvari koje ljudi najviše vole kupovati i koje se najbolje prodaju - rekla nam je. Upravo kod nje svratio je i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je kupio dvije teglice sukulenta. Oni se, inače, prodaju za oko tri eura po cijeloj izložbi.

Ima na Floraartu i pregršt egzotike, pa su tako ovogodišnji hit biljke iz japanskog načina uzgoja. Biljni terariji i kokedame koje se mogu kupiti u štandu Greenarta odmah su privukli pažnju posjetitelja.

- Japanski način uzgoja sad je in. Biljne terarije nije teško održavati, samo ih je potrebno dva do tri puta godišnje zalijevati i one će lijepo "živjeti" u svom staklenom okruženju - rekao nam je Damir Preberina iz Green Arta.

29.05.2024., Zagreb, Bundek - Gradonaclnik Zagreba Tomislav Tomasevic otvorio je 58. medjunarodnu vrtnu izlozbu Floraart. Tom prigodom s voditeljicom podruznice Zrinjevac Zagrebackog holdinga Bozenom Cvitanovic predstavio je ovogodisnji program najvecega hortikulturnog dogadjaja u ovom dijelu Europe. Tijekom pet dana, do nedjelje, 2. lipnja vise od 150 domacih i stranih izlagaca predstavit ce najnovije trendove u krajobraznom uredjenju, nova idejna rjesenja u uredjenju vrtova i zelenih povrsina i aranziranju cvijeca. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nije teška, napominje, ni izrada kokedame. Riječ je o formu bonsaija koja se uzgaja u kugli prekrivenoj mahovinom, a ona biljku oslobađa oklopa posude, a ujedno zadržava vlagu. Kokedame se inače mogu kupiti za oko 15 eura, a biljni terarij ovisno o veličini, između 60 pa čak 150 eura.

Bonsai, još jedna popularna japanska tradicija uzgoja, može se kupiti pak kod Tanje Fikić iz Zagreba. On stoji 120 eura a njihovo održavanje, napominje, nije jednostavno jer treba imati puno strpljenja i znanja. Kod nje se, između ostalog, mogu kupiti i razni kaktusi za tri eura, a posebno je ponosna na svoje rukotvorine, posebno izrađene čaše od pijeska i kamenčića koje ukrašava biljkama.

- To je moja ljubav, uz cvijeće - rekla je. Hit su i mesožderke koje se mogu kupiti za nekoliko eura. - Samo ih nemojte dirati - upozorava Fikić. Posebni gosti festivala ove godine su izlagači iz Italije, koji su predstavili i najbolje od hortikulture iz njihove Toskane.

Naravno, osim raznolikog bilja, može se razgledati i tradicionalno natjecanje Hrvatski kup florista, a dio programa je i Natjecanje učenika srednjih škola u aranžiranju cvijeća. Program traje svakog dana od 11 do oko 19.30 sati, a osim prigodne prodaje i izložbe organizirane su i razne radionice.

Pripremljen je i Florastadion, a inspiracija je skorašnje nogometno prvenstvo. Ulaz na Floraart je besplatan.

