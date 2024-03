Obišli smo Beauty & Hair Expo: Šljokičasto geliranje, trepavice na akciji i torbe od Piñatexa

Najmoderniji frizerski i pedikerski stolci, kozmetika i preparati nekih od najpoznatijih svjetskih brendova, stotine vrsta škara od nehrđajućeg čelika, pa čak i torbe izrađene od Piñatexa, materijala dobivenog od vlakana lišća ananasa. To je samo dio onoga što vas još danas i sutra očekuje na Velesajmu, gdje je jučer otvoren Beauty & Hair Expo.

Nudi se i "brow lift"

Popularna manifestacija posvećena različitim segmentima ljepote, kako je istaknula Renata Suša, direktorica Velesajma, namijenjena je profesionalcima koji u B2B susretima ostvaruju neposredne kontakte s dionicima iz beauty industrije te prezentiraju svoje najnovije proizvode i usluge, ali i širokoj publici, kojoj se na jednom mjestu predstavlja bogata ponuda. A u sklopu 25. izdanja na više od 7500 kvadrata prostora paviljona 8A, 9 i 11A, kao i Kongresnog centra, okupilo se više od 190 izlagača iz 22 zemlje, među kojima su i oni iz Slovenije, Južne Koreje, Njemačke, SAD-a, Ukrajine, Švedske i Turske.

VEZANI ČLANCI:

Kako njegovati prirodan izgled obrva i trepavica te koji su najnoviji trendovi u tom području, među ostalim, možete doznati na štandu tvrtke Misija ljepote, domaćih zastupnika španjolskog brenda Thuya Professional line te ukrajinskog Zola Cosmeticsa.

– Predstavljamo proizvode koji se tiču brow i lash lifta, noktiju, odnosno manikure i pedikure te njege stopala. Posjetitelji ih ovdje mogu besplatno testirati, a i dobiti savjete. Što se trendova tiče, dame u Hrvatskoj još vole imati tanje obrve, no lagano se i to mijenja jer sve više njih traži brow lift, odnosno da im budu punije, zdravijeg izgleda, da ih se ne čupa na tanku crtu, već da ih se pusti da narastu do punog kapaciteta pa da se onda njeguju – ističe kozmetičarka Sonja Trampus. Kada je riječ o trepavicama, dodaje, lash liftu, odnosno ugradnji jedne umjetne na jednu prirodnu, okreće se sve više žena, no ima i onih koje se radije odlučuju za stopostotne umjetne trepavice. Danas i sutra pak na njihovu se štandu nudi i posebna akcija, odnosno tretmani obrva i trepavica, oba za samo 30 eura.

Trajni lakovi i gelovi sa šljokicama, kaže Lucija Vranjek Rožanc, koja na sajmu predstavlja slovenski brend materijala za njegu noktiju Nugenesis, najpopularniji su trendovi pak što se manikure tiče.

– Ovdje smo već deseti put i sajam nam puno znači jer svake godine privučemo sve veći broj klijenata. Sada posjetiteljima nudimo da isprobaju sve popularniji novitet u manikuri, odnosno geliranju noktiju, a to je "dual sistem". Dakle, na tipsu se stavlja gel te se zajedno lijepe na nokat, nakon čega se zapeče u UV lampi. Kada se to stvrdne, tipsa se miče, a na noktu ostaje gel, što je puno brži i jednostavniji način od klasičnog geliranja – objašnjava.

Vlasnike kozmetičkih salona oduševit će, primjerice, udoban pedikerski stolac Arhimed, koji je namijenjen spa tretmanima, a opremljen je s dva motora koji, među ostalim, kontroliraju nagib naslona. Uključuje i whirlpool bazen za pedikuru s tušem i LED svjetlima, a nudi se po sajamskoj cijeni od 2375 eura.

VEZANI ČLANCI:

Od vlakana lišća ananasa

Najnovije kreacije nekih od najpopularnijih domaćih dizajnera, među kojima su i DNK by Nada Došen, Skin machine, La Bestia i Iva Karačić, pronaći ćete pak u kutku Fash koncepta, modnog događanja koje se u sklopu sajma održava prvi put. Predstavlja se ondje i MyMy concept, brend koji je prije deset godina pokrenula Mirka Majoli, i to torbama izrađenima od Piñatexa, prirodnog održivog materijala proizvedenog od vlakana lišća ananasa, po kojima je, kaže, i specifična na domaćem tržištu.

– Cijeli život bavim se modom i dizajnom, stoga sam nakon dugo godina provedenih u drukčijoj poslovnoj priči odlučila pokrenuti vlastiti posao. Piñatex mi se svidio jer je kvalitetan i lagan, a istovremeno čvrst i otporan. Tekstura mu je slična životinjskoj koži pa se naziva još i veganskom kožom – ističe dizajnerica.

Sajam možete posjetiti danas od 10 do 19 sati te sutra, kada se zatvara sat ranije, i to uz jednokratnu ulaznicu koja stoji pet eura, odnosno tri za učenike i studente.

VIDEO Ovo je 10 najmoćnijih žena svijeta: Listom dominiraju Amerikanke, ali sam vrh drže dvije Europljanke