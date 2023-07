O večeras besplatni dokumentarci u dvorištu nasuprot Britancu

Večeras u 21 sat počinje program "Doksi u kleti", u sklopu kojega će se do kraja kolovoza prikazati niz besplatnih projekcija dokumentarnih filmova. Gledat ćemo ih u dvorištu Ilice 73, u Kleti, revitaliziranom prostoru nasuprot Britancu koji je namijenjen održavanju izložbi, radionica, buvljaka i sličnih događanja.

Ovoga ljeta petkom ćemo u Kleti uživati u pet nagrađivanih filmova iz distribucije Restarta. Program večeras otvara "Kako spasiti mrtvog prijatelja", film Marusje Siroječkovske o utišanoj generaciji moskovskih milenijalaca koji odrastaju u autoritarnom režimu. Kako se opustiti u mirovini kad se treba boriti protiv kapitalizma, glavna je dvojba filma "Vodič za ljubav i borbu protiv kapitalizma", koji je na programu idućeg petka. Film Basilea Carré-Agostinija priča je o umirovljenom bračnom paru francuskih sociologa koji zbog prosvjeda u Francuskoj ne stignu uživati u mirovini.

U petak 11. kolovoza gledamo "Kim", film o Kim Corbisier, budimpeštanskoj likovnoj umjetnici koja je tragično skončala s 27 godina izgubivši bitku s ovisnošću. Režirala ga je Erika Kapronczai nakon što je proučila njezine intimne snimke koje joj je ostavila nakon smrti. "Punim gasom" prikazivat će se 18. kolovoza, a prati život Jaroslava, antijunaka kojemu su propali san da postane vozač relija, brak i očinstvo, izgubljenog je svjetonazora, bez sanjanog financijskog uspjeha te i dalje živi s majkom u dobi od gotovo 50 godina.

No pred kamerom Jaroslav opet postaje junak – duhovit i tragičan istovremeno. Program 25. kolovoza zatvara "Pongov poziv" Tomáša Kratočvíla, film o romskom vozaču kamiona koji je emigrirao u Veliku Britaniju, no kada češki predsjednik izjavi da Romi ne vole raditi, ljutiti Štefan zatraži od ostalih Roma da mu šalju fotografije dok su na poslu. Štefan primi na tisuće fotografija i proslavi se kao medijska ličnost. Počinje producirati vlogove, organizirati prosvjede protiv rasizma i pruža humanitarnu pomoć potrebitim romskim naseljima, no ostaje mu malo vremena za obitelj pa njegovoj energičnoj supruzi sve to dozlogrdi. •