'Drugi Hrelić' bit će neprepoznatljiv: Evo kako će izgledati poznato sajmište nakon popuštanja pandemije

Kila janjeta 150 kuna. Ali pečenog, iako se i živo pribaviti moglo ne tako davno. Ponuda je ipak nešto evoluirala u posljednjih sedamdeset godina pa sad ima kokoši, pilića, odraslih patki i njihova podmlatka, nađe se i pokoji kunić, a i odojak. Specifično je sajmište u Sesvetama upravo po domaćim životinjama, čije se prodaje neće odreći, a zatreba li nekome ipak nešto drugo, primjerice, traperice, deset kila kupusa i pletena košara za kućno mače, ovaj “drugi Hrelić” prava je adresa. Može se inače i na ručak, kao što smo napomenuli na početku teksta, a mnogima je upravo on najveći doživljaj. Okreću se, uglavnom u stražnjem dijelu pick-upa ili kombija, odojci na ražnju, pravi se kotlovina, a sve se, vrlo “domaćinski”, trančira na drvenim daskama za meso ispod nadstrešnica koje služe kao ugostiteljski objekti.

Asfaltirani prilazi i voda

E, upravo tome Tržnice Zagreb odlučile su stati na kraj pa, kad se sajmište koje je zatvoreno od početka pandemije ponovno vrati u pogon, ručak će se služiti iz posebnih, za to namijenjenih kućica. Ukupno 18 komada, različitih vrsta, prodajno-uslužnih kioska planira se smjestiti ondje, a pripremne su radnje već u tijeku. Asfaltiraju se prilazni putevi budućim kućicama, kao i prostor na kojem se “vrši ostala prodaja”. Parkiralište će ostati ipak šljunčano jer u dobrom je stanju, doznajemo iz Tržnica, dok bi se i jedan sanitarni čvor, izdvojen od ugostiteljskog dijela, trebao osvježiti. Pitali smo i što je s tekućom vodom jer upravo oni koji peku i kuhaju prije dvije godine požalili su se da je to posebno teško budući da slavina nema ili iz njih ne teče ništa. Ima vode, kažu nam, a planira se i instalacija vodovoda i odvodnje za priključak na vanjski izvor, odnosno odvodnju.

– Kiosk je projektiran u dvije varijante, A i B. Riječ je o kioscima jednakih dimenzija od 15 četvornih metara. Nosiva konstrukcija je čelična te se sastoji od čeličnog nosivog okvira s glavnim i sekundarnim krovnim, zidnim i podnim nosačima. Kiosk je na nogarima, u visini od pet centimetara, a vanjska obloga zida je drvena te manjim dijelom limena. Ima blagi, skriveni kosi krov, a podovi su opločeni keramičkim pločicama. Prodajno-uslužna, odnosno prednja strana kioska ima ulazna zaokretna vrata te dva otklopna prozora kroz koje se preko pulta odvija usluga. Varijante se pak razlikuju u tome što B na jednoj bočnoj strani ima dodatna vrata, a obje vrste u kombinaciji su tamnosive boje i boje drveta – kako će točno kućice na sajmištu izgledati, pojašnjeno je u projektu koji je za Holding izradio Gradir d.o.o.

Za same je kioske plan raspisati natječaj što prije, a osim ovih 18, nabavit će se i njih 27 za tržnicu Sesvete. Prodajno-uslužna bit će 24, a tri će biti sanitarna. Sve skupa trebalo bi koštati 6,7 milijuna kuna, a za plac se, osim dvije navedene varijante kioska, planiraju još dvije, koje će se razlikovati po tome što će jedna imati rolo-tende, a druga će funkcionirati kao “djelomično otvoreni natkriveni prostor”. Moći će se ondje smjestiti prodavači odjevnih predmeta ili možda cvjećari, koji svi već godinama čekaju da radovi na tržnici konačno i počnu.

Derutna i tužna, obnovu je, podsjetimo, gotovo dočekala prije tri godine, kad je za to bio spreman i projekt. Tada je sve stalo jer on nije bio usklađen s generalnim urbanističkim planom (GUP) Sesveta. GUP nisu mijenjali, već su se odlučili za novo arhitektonsko rješenje, koje se trebalo primijeniti 2019. godine. Ima i novca, govorili su tada iz Gradske četvrti Sesvete, ali pregovori s Gradom i Holdingom ipak su, čini se, potrajali. Kad kiosci sad konačno i dođu, potrajati bi mogli sljedećih pola stoljeća, što je dobra, a možda i ne tako odlična vijest, uzme li se to kao datum sljedećeg uređivanja tržnice.

Konstrukcije za 50 godina

– Projektiranim mjerama i mjerama održavanja osiguran je propisani vijek zgrade od najmanje pedeset godina u odnosu na čelične konstrukcije sukladno zahtjevu tehničkog propisa za čelične konstrukcije – kažu projektanti iz Gradira dodajući da je to moguće postići tek uz redovno pregledavanje i održavanje kioska. Ističu i da se instalacije vode i struje bez problema mogu koristiti sljedećih 25 godina, dok električne grijalice vode i ugrađena armatura “imaju predviđeni rok trajanja od sedam godina”. I sad glavno pitanje: kad će prve kućice stići na sajmište i na plac? To tek ostaje vidjeti jer, kako se navodi u dokumentaciji koja će poslužiti za raspisivanje natječaja, potreba za kioscima možda će biti i veća pa će se s tvrtkom koja će kućice osiguravati sklopiti sporazum na dvije godine, a kiosci će dolaziti sukcesivno