Napokon imaju rješenje za semafor na kojemu već 30 godina svijetli samo žuto svjetlo

Čini se da se nazire rješenje prometnom problemu starom više od tri desetljeća, raskrižje u Kraljevečkim Novakima što ga je "proslavio" semafor na kojemu već 30 godina "blinka" samo žuto konačno će biti rekonstruirano. O tome smo, podsjetimo, pisali u rujnu, kada nam je iz Grada stiglo obećanje da će se do kraja 2021. pripremiti dokumentacija za projekt, a sad smo provjerili i u kojoj je fazi.

Sad će se opet raskopavati?

Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je problem počeo još u vrijeme Univerzijade, kada je proširena Zagrebačka obilaznica, a na prometnu Sesvetsku cestu kojom 24 sata dnevno tutnje kamioni i autobusi postavljena semaforska raskrižja. I sve bi bilo u redu da je semafor ikada radio kako treba. Tri desetljeća trepće samo žuto svjetlo, odnosno, sada više ni to jer, kako nam kaže Ivan Ciković, predsjednik Mjesnog odbora Kraljevečki Novaki, zadnjih nekoliko dana uopće ne radi. Na problem godinama upozoravaju i MO i tamošnji stanovnici, koji su se žalili i da gotovo svakodnevno svjedoče prometnim nesrećama na križanju kojim im djeca odlaze u obližnju osnovnu školu. No, tek nakon pisanja Večernjeg lista lanjskoga rujna iz Grada su najavili da će se do kraja 2021. naći novac za rekonstrukciju. Godina je završila, a mi obećanje nismo zaboravili, pa smo ponovili upit Gradskom uredu za gradnju, komunalne poslove i promet, iz kojega je stigao i novi odgovor. "Programom građenja komunalne infrastrukture na području Zagreba u 2022. osigurana su sredstva za realizaciju projekta i pokreće se postupak javne nabave za odabir izvođača radova", navodi se u njemu. Početak radova pak očekuje se u svibnju ove godine, a poznato je i kako će rekonstrukcija izgledati.

– Uz semaforizaciju križanja, projektom je planirano i produljenje desnog skretača u zoni raskrižja Sesvetske ceste i prilazne prometnice na čvor na autocesti A4, za oko 40 metara. U sklopu radova predviđeno je i uređenje nogostupa i sustava oborinske odvodnje te izmještanje slivnika i kanalica u dužini zone zahvata – objašnjavaju u Gradu. A u Kraljevečkim Novakima kažu kako su zadovoljni da se barem nešto pokrenulo. Rješenje nije idealno, govori nam predsjednik MO-a, no nada se da će se sada napokon i realizirati. U međuvremenu su, napominje, problematično križanje asfaltirali i ponovno iscrtali zebre, ali ne po novom projektu, nego po postojećem stanju.

– Što nema previše smisla, pogotovo bude li se za koji mjesec opet raskopavalo. A mi ovdje i nismo željni novog asfalta, nego novog i sigurnijeg rješenja – ističe Ciković. On ima zemljište uz križanje pa nam pojašnjava i zašto misli da to nije idealno rješenje. Jer glavni problem, napominje, nisu oni koji odlaze na autocestu, kojima se sada proširuje trak za skretanje desno, već je puno veća gužva, smatra, zbog vozila koja dolaze s autoceste. No, kako bi se problemu pristupilo sa te strane, tumači, u priču bi se morale uključiti Hrvatske autoceste, u čijem je vlasništvu dio zemljišta.

– Idealno bi stoga bilo kada bi se HAC uključio i proširio svoj trak za izlazak s autoceste i desno skretanje, čime bi se maksimalno rasteretilo križanje – govori Ciković.

Valjda će ispuniti obećanje

Zaključuje ipak kako se nadaju da će se obećanje Grada ispuniti, posebice jer se, ističe, posljednjih godina nisu baš bavili prometnim problemima na istoku Zagreba, počevši od Branimirove pa sve do tog semafora. A da im se mora aktivnije pristupiti smatra i prometni vještak Goran Husinec koji je, podsjetimo, u rujnu u tekstu za Večernjak također analizirao situaciju na raskrižju u Kraljevečkim Novakima te pozvao na hitnu sanaciju.

– Dugoročno gledano, najbolje bi rješenje za rasterećenje na tim prometnicama bila gradnja novih izlaza na zagrebačkoj obilaznici kako bi se prvenstveno preusmjerio kamionski promet, a zatim i denivelacija križanja – kazao je Husinec. •