Najljepši pas na svijetu prošetao zagrebačkim Mažurancem: Meghan bila zvijezda Dana šapica

Dan šapica okupio je u parku Mažuranac brojne zagrebačke četveronošce, one poznate i one nešto manje poznate. Glavna zvijezda manifestacije koju su organizirali Udruženje obrtnika grada Zagreba i Sekcija groomera bila je četverogodišnja kujica Meghan, koja je na nedavno održanoj prestižnoj izložbi u Helsinkiju proglašena najljepšim psom na svijetu. A njezinu vlasnicu Ivu Raič pitali smo, među ostalim, koliko je izazovno imati ljubimca s takvom titulom.

– Meni je to stil života. Teško mi je reći koliko je zahtjevno jer ne znam za drukčije. Važne su redovite šetnje i njega, da pas bude u dobroj formi, i psihičkoj i fizičkoj. Ništa spektakularno. Odmalena su me privlačile izložbe, prvog psa kupila sam upravo da možemo na njih ići. Riječ je o engleskom koker španijelu, ali to je bilo ratno vrijeme i tada se nije išlo na izložbe. Danas pak idem i uživam u društvu svojih pasa – kazala je Iva Raič. Smatra kako pas može donijeti velike benefite svom vlasniku, pogotovo usamljenim ljudima. Pohvalila je također Dan šapica i poručila da takvih manifestacija treba više.

Ivana Bakal, članica povjerenstva za autohtone pasmine Hrvatsko-kinološkog saveza i dugogodišnja kinološka sutkinja, upozorila je na nekontrolirani uzgoj koji stvara velike probleme i psima i njihovim vlasnicima. – Ako je riječ o psima iz uzgoja, važno je da je on odgovoran i praćen. Samo se tako mogu donekle jamčiti zdravlje i kvaliteta života psa. Svatko tko namjerava kupiti psa treba to učiniti u registriranoj uzgajivačnici Hrvatskog kinološkog saveza jer nekontrolirani uzgoj sa sobom nosi velike rizike poput nasljednih degenerativnih bolesti. Zato je važno da psi prođu zdravstvene testove, da ih nadziru voditelj uzgoja i veterinar – objasnila je Ivana Bakal.

Svojevremeno je i sama udomila jednu kujicu, koju je našla na ulici. Imala je tada osam mjeseci. – Naša mješanka odrasla je na cesti, mi smo je spasili. A dok smo čekali dva tjedna da dođu iz udruge da je preuzmu, zavoljeli smo kujicu i nismo je više htjeli dati. Odlučili smo je udomiti. Živjela je 15 godina, ali imala je niz bolesti koje su joj otežavale život – rekla je Ivana Bakal. Nakon nje nabavila je ženku dalmatinera i zaljubila se u tu pasminu. – Dalmatinski pas poznat je svugdje u svijetu. Bio je korišten u lovu, ali i kao pratitelj konjanika kad su išli u ratničke pohode. Poznata je priča da su u bitki na Mohačkom polju sudjelovali konjanici koji su uz sebe imali po dva dalmatinska psa. Oni su ih čuvali od napada drugih životinja. Nakon toga imali su ulogu vatrogasnih pasa kada su pratili vatrogasna vozila koja su vukli konji. Tako su postali zaštitni znak američkih vatrogasaca – kazala je.

Cilj je Dana šapica bio promovirati odgovorno vlasništvo te važnost njege i brige za pse, ali i stvoriti priliku za druženje i razmjenu iskustava među ljubiteljima životinja. Osim toga, bila je to prilika da se široj javnosti predstavi Sekcija groomera Udruženja obrtnika grad Zagreba. – Želimo upoznati vlasnike s pravilnom njegom i odgojem pasa. Kako su ušli u mnoge domove, sve je veća potražnja za našim uslugama. Vlasnici ili nemaju vremena za kvalitetnu njegu i higijenu svojih ljubimaca ili ne znaju kako to činiti, a mi smo ovdje da odradimo taj posao za njih i psima pružimo najbolji mogući tretman – objasnila je dr. med. vet Inga Dvojković, pročelnica Sekcije groomera.

Dan šapica usto je samo jedna u nizu manifestacija kojima Udruženje želi oživjeti ovaj dio Zagreba i park Mažuranac, koji se nalazi ispred Obrtnog doma. – Nadam se da će Dan šapica postati tradicija i u godinama koje dolaze privlačiti brojne vlasnike pasa i njihove ljubimce. Riječ je o prvoj u nizu manifestacija kojom želimo oživjeti ovaj prostor i namjera nam je učiniti ga prepoznatljivim mjestom za održavanje obrtničkih događanja. Preko puta nalazi se kuća svih zagrebačkih obrtnika. Generacije naših obrtnika ugradile su svoje znanje, trud i ljubav u vizure ovog grada i često bili njegova pokretačka snaga. Želimo ovakvim manifestacijama sugrađanima približiti obrtništvo i pokazati im da se uvijek mogu osloniti na nas – rekao je Ivica Zanetti, predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba. Posjetitelji su mogli popratiti i zanimljive radionice i prezentacije, a organizirana je i nagradna tombola.