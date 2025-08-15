Mladi majstori traženi kao nikad, Foto studio 'E' otkriva zašto je naukovanje ključno: 'To je prilika da prepoznamo talent'

Važnost naukovanja za razvoj obrtništva jasna je svima u komorskom sustavu, ali i izvan njega. To potvrđuje nedavno potpisivanje ugovora za projekt “Poticanje strukovnog obrazovanja – učenje temeljeno na radu” vrijednog 60 milijuna eura. Riječ je o jasnom signalu Vlade što misli o obrtničkom sektoru i unapređenju strukovnog obrazovanja. Za poticaje gospodarskim subjektima koji provode naukovanja za obrtnička zanimanja osigurano je 56 milijuna eura. Nije trebalo dugo čekati da Ministarstvo gospodarstva raspiše natječaj kojim će se financirati naukovanje. Javni poziv “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024. bit će otvoren do 31. listopada ove godine, a za pokrivanje troškova naukovanja za protekle dvije školske godine na raspolaganju je 13,2 milijun eura.

Među licenciranim gospodarskim subjektima u kojima se provodi naukovanje za obrtnička zanimanja je i Foto studio “E” u kojem rade dva majstora fotografa, otac Jure i sin Vinko Badrov. Bio je to povod da popričamo s mlađim Badrovom. Zanimalo nas je kako on ocjenjuje nedavne poteze Vlade. – To je velika stvar i mislim da svaka potpora dobro dođe u ovim teškim vremenima. Važno je usmjeravati našu djecu u strukovne škole. Nama trebaju ti radnici i moramo osigurati da naši ljudi ostaju u svojoj zemlji. Nemam ništa protiv nikoga i ne bih volio da me se pogrešno shvati, ali mislim da je važno, kada dođeš u naš foto studio, da te dočeka naš čovjek i posluži na našem jeziku – istaknuo je Vinko.

Pozdravio je i dio projekta “Poticanje strukovnog obrazovanja – učenje temeljeno na radu”, za koji je namijenjeno 4 milijuna eura, a koji se odnosi na razvoj novih kurikuluma, usavršavanja nastavnika i mentora te promociju naukovanja. Dio spomenutog novca bit će utrošen za izradu kurikuluma za zanimanje fotograf. Naime, ove godine nije upisan nijedan fotograf iako se prošle školske godine za jedno mjesto natjecalo pet učenika i popunjena su sva upisna mjesta. Zanimalo nas je što naš sugovornik misli o budućnosti ove profesije s obzirom na to da danas svatko ima mobitel s kamerom.

– Ova struka prošla je niz velikih tehnoloških skokova poput prelaska s analogne na digitalnu fotografiju, zatim dolazak umjetne inteligencije pa, eto, kao što kažete, i modernih mobitela s kamerama odličnih performansi. No, po mom je mišljenju najznačajniji prelazak s analogne na digitalnu fotografiju. Kada se koristila analogna tehnologija, imali smo više posla sa strankama koje su kod nas razvijale filmove. Danas je primarni izvor zarade terenski rad, odnosno fotografiranje. Smatram da će naša struka opstati, a i sadašnja situacija je dobra. Ljudi imaju potrebu ovjekovječiti važne datume svojih života. Uvijek će ljudi trebati uslugu fotografiranja svadbi, veselja, krštenja, događanja, zabava i rođendana. U Americi je situacija još bolja jer se fotograf specijalizira za samo jednu stvar, na primjer, indoor fotografiranje tipa arhitekture ili apartmana, i samo to radi i to naplaćuje masno. Kod njih su fotografi cijenjeni. Ljudi kod nas teško prihvaćaju da svaki posao ima svoju cijenu. Kad im kažeš svoju cijenu, često im je to preskupo i odu potražiti bolje uvjete negdje drugdje, a onda nam se vrate kad shvate da je naša cijena bolja od konkurentske. Problem su i samouki fotografi, koji nisu završili školu, jer nemaju veliko znanje. Na terenu znam sresti kolege za koje se odmah može zaključiti da spadaju u tu skupinu. Recimo, fotkaju nešto gdje ima puno stakla i koriste bljeskalicu ne misleći na refleksiju, nisu diskretni kad rade svoj posao i ne znaju se prilagoditi prigodi. Oni često idu ispod cijene kako bi došli do mušterija. Mislim da trebate držati cijenu, trebate znati za što radite. Radije ću napraviti tri posla i naplatiti ih onoliko koliko smatram da trebam naplatiti nego raditi pet poslova i na kraju ne biti zadovoljan – rekao je naš sugovornik.

Kroz studio Badrova prošle su generacije učenika, a neki su ovdje pronašli i zaposlenje. – Važno je naglasiti da naukovanje shvaćamo ozbiljno. To je dobra prilika da prepoznamo ljude koje bismo mogli zaposliti. Naše djelatnice Martina i Bernardica prošle godine proslavile su “srebrni pir” u našem studiju. Došle su s 15 godina na naukovanje i ostale ovdje 25 godina. Maja kod nas radi 15 godina, a odradila je praksu u drugom Badrovu, kad su u Badrovu svi bili povezani. Ivan je kod nas radio dvije godine, ostao je nakon završetka škole, ali je otišao dalje – kaže Vinko Badrov. Kako kaže, kad vidi da dijete ima ambiciju i želi učiti, spreman je uložiti svoje vrijeme i sve svoje znanje da bi mu pomogao da razvije svoj talent od kojeg će sutra živjeti. U prosjeku u dvije ili tri godine pojavi se mladi čovjek kojeg to stvarno zanima i koji želi sve znati, a neki čak imaju i neko predznanje zahvaljujući dostupnosti informacija na YouTubeu i Googleu.

– Kod nas je na praksi bio i Karlo Brigljević, poznati sisački fotograf. Nakon što je završio praksu kod nas, otvorio je svoj foto studio i sad radi krštenja i svadbe. Odličan je fotograf i pravi majstor svog zanata. Tu je nekada davno bila djevojka koja je također bila kod nas na praksi i nakon završetka škole zaposlila se kod nas. Nakon nekog vremena otišla je živjeti u Švicarsku. Tko je pokazao volju i talent, dobio je priliku kod nas – dodao je Badrov. U ovom trenutku u foto studiju imaju šest praktikanata. Vinko je mentor troje učenika, a otac kao mentor radi s preostalim učenicima. Među šest učenika koji su na naukovanju kod Badrova je i Lea, učenica Obrtničke škole za osobne usluge, smjer fotograf.

– Ovu sam školu upisala jer me je to jedino zanimalo. Ovo je posao u kojem si stalno u pokretu i to mi se sviđa pa sam se za to odlučila i školovati. Obožavam ljude i volim raditi s njima, a ovdje toga ima puno – objasnila je Lea. Kako kaže, na praksu dolazi četiri puta tjedno i to joj ne predstavlja problem, dapače voli ovo raditi. Tijekom prve godine naukovanja naučila je dosta toga i kaže kako joj je praktična nastava važna. – Ne možete sve znati i zato je važno da nam neke stvari pokaže majstor i da nam prenese svoje znanje i iskustvo. Eto, ja se nikad u životu nisam susrela s uređajem za fotokopiranje, a sad znam raditi na njemu. U prvoj godini naukovanja naučila sam rezati dokumente, printati fotografije i fotografirati ljude za dokumente. Ja vam brzo pohvatam stvari i ide mi sve od ruke – pohvalila se učenica.

Vinko smatra kako, uz stručna znanja, mladi moraju usvajati i neke druge društvene vještine važne za njihovo funkcioniranje na poslovnom i privatnom planu. – U prvom razredu mi od praktikanata želimo da prvo rade na komunikativnosti jer ona je jako važna u ovom poslu, ali i u životu općenito. Ti mladi ljudi moraju prvo naučiti raditi s ljudima. Najveći je problem kod klinaca danas to što žive u tom virtualnom svijetu u kojem se socijalne vještine potrebne za život i posao ne razvijaju kao što je to bio slučaj kod starijih generacija. Za početak, trebaju naučiti reći “dobar dan” kad uđu u studio ili pozdraviti stranke kad one dođu. Važno je, isto tako, što stranka hoće: je li to samo kopiranje, printanje ili je to fotografiranje za dokumente. Za bilo kakav dogovor posla, malog ili velikog, važna je komunikacija. Iz osobnog iskustva znam da dobar prvi dojam i sposobnost komuniciranja donose nove poslove, baš kao i rezultati dosadašnjeg rada – istaknuo je poznati zagrebački fotograf.

Mladi danas općenito sporije sazrijevaju i u godinama kada trebaju izabrati srednju školu još ne znaju u kojem smjeru žele graditi svoju karijeru. Nekad su gimnazije bile omiljene jer su djeca imala vremena dodatne četiri godine da razmisle što ih doista zanima, ali velika potražnja na tržištu rada za majstorima u fokus je opet vratila srednje strukovne škole.

– Smatram da obrtnička zanimanja mladima nude određene prednosti. Puno više mogu učiniti u kratkom vremenu. Nije mala stvar stvoriti kapital dok si mlad i otvoriti si ugodniju perspektivu za nastavka života. Prosječan student studira do 25., 26. godine, a onda ide period traženja posla. Onda dok traži posao, ne zna što bi, ne bi radio nešto ni u struci jer mu je to ispod časti, jer on je završio fakultet, imam i sam takvih prijatelja. No imamo i mi djece kod nas koja nisu zainteresirana za ovaj posao. Eto, igrom slučaja našla su se tu gdje jesu. Trudimo se, ako već ne žele naučiti i raditi ovaj posao, da im usadimo barem neke radne navike koje će im biti od koristi za neki drugi posao. Važno ih je naučiti da sami moraju preuzimati inicijativu, ako vide da nedostaju bijele vrećice, da ih izrade, ako nemaju što raditi, da pometu ispred studija ili isprazne kante od klime. Većina je njih u prvom razredu još uplašena, klinci prvi put moraju nešto raditi – naglasio je Vinko.