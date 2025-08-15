Naši Portali
'LOŠ ODNOS DRŽAVE PREMA NAMA'

Članovi Udruženja obrtnika pitaju: Zašto Zakon o sudovima ne prepoznaje obrte kao pravne i gospodarske subjekte

Zagreb: Zidar Zlatko Prosinečki
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Udruženje obrtnika grada Zagreba
15.08.2025.
u 10:00

Krajem lipnja ove godine Zlatku Prosinečkom istekao je šesti mandat sudskog vještaka i kada ga je htio produljiti, rečeno mu je da, kao obrtnik, više ne može obavljati sudska vještačenja. Kako bi nastavio obavljati dužnost vještaka, morao bi otvoriti tvrtku i registrirati je za tu djelatnost, ponovno polagati ispit i položiti zakletvu

Udruženje obrtnika grada Zagreba pozvalo je svoje članove da postave pitanja ili predstave neke od problema s kojima se svakodnevno susreću. U samo tjedan dana obrtnici su nam poslali čak 23 upita i problema, koje ćemo obraditi u našem prilogu Zagrebački obrtnik u Večernjem listu. Primjeri iz života u kojima se diskriminiraju obrtnici nisu rijetki. Najteže je kada to učini zakonodavac. Uzmimo za primjer situaciju u kojoj obrt ne može zaposliti ovlaštenog arhitekta ili inženjera kao odgovornu osobu za stručni nadzor. Ali što ako je sam obrtnik inženjer, a sustav ga tjera da otvori tvrtku kako bi mogao raditi svoj posao, umjesto da ga odradi preko svog obrta. Zlatko Prosinečki obrtnik je više od četiri desetljeća i sudski vještak u čak šest mandata, odnosno 24 godine.

– Nakon što sam završio fakultet, zaposlio sam se u Industrogradnji. Nadzorni inženjer bio mi je gospodin Mateljan. On me je angažirao da radim s njim i dvije godine mi bio mentor. Najviše smo radili procjene vrijednosti nekretnina kod rušenja i zamjenske gradnje. Nakon dvije godine mogao sam podnijeti zahtjev za imenovanje u sudskog vještaka. Svake četiri godine zahtjevom sam obnavljao valjanost licence, a morao sam priložiti popis radova koje sam u međuvremenu obavio – ispričao nam je Zlatko.
Krajem lipnja ove godine istekao mu je šesti mandat i kada ga je htio produljiti, rečeno mu je kako, kao obrtnik, više ne može obavljati sudska vještačenja. Zašto gospodin Prosinečki, kao inženjer zaposlen u svom obrtu, ne može obavljati tu djelatnost? Kako bi nastavio obavljati dužnost vještaka, morao bi otvoriti tvrtku i registrirati je za tu djelatnost, ponovno polagati ispit i položiti zakletvu.

Osjećam se poniženo. Ovo je još jedan dokaz lošeg odnosa države prema obrtnicima. Ja sam inženjer, ali sam obrtnik i ponosan sam na to što sam obrtnik. Iza mog posla stoji moje ime i prezime te za njega odgovaram svom svojom imovinom. D.o.o., j.d.o.o i sve te moguće kombinacije koje jesu omogućuju vam da se sakrijete iza tvrtke. Obrtnik je ipak radnik koji radi, nije nikakav menadžer ili posrednik. On radi i od svog rada živi. U socijalizmu sam kao obrtnik bio cijenjen i poštivan, kao čovjek koji radi, a bio sam klasni neprijatelj društva. Sada se osjećam degradiranim u društvu u kojem je važan novac i profit, a ne stručnost, znanje i odgovornost – poručio je zagrebački obrtnik.

Isti problem ima i Zdenko Pavić, vlasnik obrta za proizvodnju elektronike i usluge. Naime, 2021. godine Trgovački sud u Zagrebu izdao je rješenje obrtu Promatis kao pravnoj osobi za obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje elektronike na vrijeme od četiri godine na području Trgovačkog suda u Zagrebu. Prema tom sudskom rješenju, vještačenje će obavljati stalni sudski vještak Zdenko Pavić, diplomirani inženjer elektrotehnike, a obrt će se unijeti u popis pravnih osoba za obavljanje poslova sudskog vještačenja na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Nakon četiri godine situacija se mijenja. Prema rješenju iz 2025. godine, Zdenku Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije odbija zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje elektronike. Razlog za odbijanje bilo je pitanje pravne osobnosti obrta, odnosno svojstvo pravne osobe u smislu Zakona o sudovima i Zakona o trgovačkim društvima. Ministarstvo je, pozivajući se na Zakon o obrtu, utvrdilo da obrt nema pravnu osobnost u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima, stoga ne ispunjava uvjete za odobrenje obavljanja poslova sudskog vještačenja sukladno članku 126. a, stavku 4. Zakona o sudovima.

– Zanimljivo je kako je moj obrt Trgovački sud proglasio prvo sposobnim za rad sudskog vještačenja, a onda Ministarstvo pravosuđa proglasilo obrt fizičkom osobom. Kako je moguće da se obrt čas smatra pravnim tijelom, čas se smatra fizičkom osobom? Ja se, kao sudski vještak, mogu baviti tim poslom, ali moj obrt ne može. Onda jedno upravno tijelo državne institucije smatra moj obrt Promatis pravnim tijelom, a drugo ga smatra fizičkom osobom. Po tome ispada da ja, kao fizička osoba, zapravo ne smijem službeno zapošljavati nikoga jer ne postoji neka zajednička spona, zakonski utemeljena organizacija kako bismo se mogli povezati u cilju ostvarivanja zarade. Ne mogu se fizičke osobe povezivati samostalno i u zakonskim okvirima ako ne postoji zakonska organizacija koja ih povezuje, tako se svaki obrt može vidjeti strogo pravno kao kriminalna organizacija koja povezuje fizičke osobe u zločinačko udruženje – kratko je prokomentirao Pavić. Vezano uz ovaj evidentan problem, koji predstavlja diskriminaciju naših obrtnika, Udruženje je pokrenulo inicijativu u kojoj se od nadležnih tijela traži da se ovaj propust ispravi te da se obrtnicima omogući da normalno rade posao za koji su školovani i stručni preko svojih obrta.
Udruženje obrtnika grada Zagreba Zagreb

Avatar kozorog
kozorog
10:25 15.08.2025.

A nešto skrivaju.. Obrtnik je fizička osoba. Nije pravna. Problem je što sve ove godine država nije radila po zakonu, pa im je dozvoljavala da tako rade. Zar je problem otvoriti firmu, imate siguran posao? I odbijati pdv na sve što postoji. Aha, obrtnik je izdao račun, država platila, a usput mu je još morala platiti i obralunati doprinose. Pa što ne kažu!

