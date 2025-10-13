Mišić najavio novu naknadu i blagdanske potpore za osobe s invaliditetom u Zagrebu

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić je najavio da će na skupštinskoj sjednici u četvrtak biti prijedlog Kluba zastupnika SDP-a kojim će se od 1. siječnja 2026. uvesti naknada osobama s invaliditetom korisnicima organiziranog stanovanja. Riječ je o izmjeni odluke o socijalnoj skrbi koju je na dnevni red sjednice uputio Klub gradskih zastupnika SDP-a a kojom se u Zagrebu od 1. siječnja 2026. uvodi nova novčana naknada za osobe s invaliditetom korisnike socijalne usluge organiziranog stanovanja, rekao je Mišić na konferenciji za novinare uoči sjednice Gradske skupštine 16. listopada.

Osim toga, imat će i pravo na božićnice i uskrsnice. Objasnio je da tu kategoriju osoba s invaliditetom država nažalost nije prepoznala u Zakonu o inkluzivnom dodatku nego isključiva naknada koju imaju od države je u iznosu od 37 i pol eura prema Zakonu o socijalnoj skrbi.

Mišić kaže da je iznos tog "džeparca" koji im država daje nedovoljan te će uvođenjem naknade, čiju visinu će odrediti gradonačelnik Tomislav Tomašević, Grad Zagreb ponovno staviti kao predvodnika brige za osobe s invaliditetom. Na dnevnom redu bit će i izvješće o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci ove godine, a Mišić ističe kako je činjenica da je Grad pozitivno poslovao, ukupni ostvareni prihodi proračuna su 1,22 milijarde eura a rashodi 1,19 milijardi eura.

"To je rast u odnosu na 2024. ali i nastavak pozitivnog poslovanja Grada i u prvoj polovici ove godine koji se nastavlja na prošlu godinu", istaknuo je Mišić. Kaže da se uspješnost realizacije proračuna uvijek mjeri po najvažnijim projektima, a to su kapitalni projekti za objekte društvene namjene.

Pozitivno je da se radi o rekordnim ulaganjima već u prvih šest mjeseci ove godine te je u škole, vrtiće, domove zdravlja, domove za starije osobe, objekte socijalne skrbi uloženo ukupno 71 milijun eura u odnosu na 47 milijuna eura u prvih šest mjeseci prošle godine.

"To pokazuje rast od preko 50 posto realizacije u odnosu na ono što je bilo godinu dana ranije", naglasio je Mišić. Negativno je, istaknuo je, da je realizacija u odnosu na planirano za cijelu 2025. na istoj razini kao i godinu dana ranije, odnosno realizirano je 21 posto kapitalnih objekata.

Na dnevnom redu je i dodjela Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, a predlaže se da je ove godine dobije Erin Jakolić iz Osnovne škole Grigora Viteza i Bruna Blaić, učenica XVI. gimnazije. Mišić je upozorio da su ove godine imali manji broj prijavljenih učenika te je najavio da će se Gradska skupština i on osobno angažirati na jačoj promociji te nagrade kako bi dodatno poticali toleranciju, humanost i solidarnost koji su temelji te nagrade.

Od opširnog dnevnog reda skupštinske sjednice Mišić je napomeno i odluke o kupnji nekretnina u iznosu od 450.000 eura na produžetku Vrapčanske od Jadranske avenije do mosta Jarun čime se dodatno rješava pitanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju Jarunskog mosta.