Metropolu 'preplavile' mačke: Stiglo ih je skoro 200 iz čak osam država, a evo gdje se nalaze

Stigao je red i na prvu ovogodišnju međunarodnu izložbu pasminskih mačaka. U Zagreb je došlo više od 180 mačaka 18 pasima iz čak osam držva koje će se natjecati za dvije međunarodne izložbe, a može ih se posjetiti za vikend, 9. i 10. ožujka, u trgovačkom centru King Cross Jankomir. Izložbu organizira Savez felinoloških društava Hrvatske, a sve će biti u znaku hrvatskih pobjednika.

– Više od stotinu mačaka čak 18 pasmina u Zagreb stižu iz Italije, Slovenije, Mađarske, Austrije, Njemačke, Češke, Bosne i Hercegovine i naravno, Hrvatske. To je fantastičan odaziv i rekordan broj pasmina, no posebno nas veseli proglašenje najuspješnijih mačaka hrvatskih članova u 2023. godini, odnosno naših nacionalnih pobjednika – ističe predsjednica Saveza felinoloških društava Hrvatske Amelija Leopoldović.

Na prošlogodišnjim izložbama u Europi među članovima Saveza felinoloških društava Hrvatske ukupno najuspješniji je bio Bengalski mačak Nitro, aktualni mediteranski pobjednik. Nitro je ponos uzgajivačnice "House of Cheetah" jer je na svakoj izložbi osvojio titulu najljepše mačke, Best in Show, ističu njegovi vlasnici Doreteja i Benjamin Baček iz Vrbovca. Posljednjih godina ova je pasmina jedna od najpopularnijih zahvaljujući atraktivnom izgledu koji je rezultat križanja divlje Azijske leopard mačke s domaćom mačkom. Nastala je mačka s izgledom leoparda s dražesnim i ljubaznim temperamentom domaće mačke koju mnogi žele imati kao ljubimca.

Uz Bengalsku bit će predstavljene Egzotična, Perzijska, Ragdoll, Sveta Birma, Maine Coon, Neva Masquerada, Norveška šumska, Britanska kratkodlaka, Britanska dugodlaka, Devon rex, Ruska mačka, Sphynx, Burmanska, Dugodlaki Kurilean Bobtail, Selkirk Rex dugodlaki, te domaća kratkodlaka i domaća dugodlaka mačka.

Izložbe će za vikend biti otvorene od 10 do 18 sati, a ulaz je besplatan za sve posjetitelje. Best in Show, odnosno proglašenje najljepših mačaka izložbe oba će dana započeti u 16 i 30 sati. Svečano proglašenje najuspješnijih mačaka u prošloj godini, nacionalnih pobjednika, planirano je za subotu u 16 sati.

