Međunarodni institut za restauriranje traži kvalitetno prevladavanje posljedica potresa

Međunarodni institut za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela (IIC) - Hrvatska grupa pridružio se inicijativi za kvalitetnim prevladavanjem posljedica zagrebačkog potresa koju su pokrenuli arhitekti i povjesničari umjetnosti.

"Zabrinuta svakodnevnim vijestima o nestručnom postupanju s baštinom oštećenom nakon potresa, udruga restauratora, nacionalna grupa svjetske organizacije -International Institute for Conservation of Historic and Artistic Work - pridružila se Inicijativi DAZ, AF, HKA, UHA, UHU i DPUH za uspostavu koordinacijskog tijela za obnovu Zagreba nakon potresa", izvijestila je u petak dopredsjednica IIC- Hrvatske grupe IIC - hrvatska grupa Ksenija Škarić.

Podsjetili su da su Društvo arhitekata, Arhitektonski fakultet, Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Vladi RH i Gradu Zagrebu poslali inicijativu za uspostavom koordinacijskog tijela koje bi definiralo strateške postupke, zakonodavne okvire i provedbene mjere radi kvalitetnog prevladavanja jedne od najvećih kriza izgrađenog prostora grada Zagreba.

Napomenuli su također da je prijedlog Zakona o sanaciji posljedica potresa u Zagrebu doživio mnoge kritike stručne javnosti, a osnovni je bio slaba uključenost relevantnih struka.

Vijeće Hrvatska grupe IIC-a upozorilo je i "na skandalozne fotografije fragmenata arhitektonske plastike na zagrebačkim deponijima" i istaknulo nužnost spašavanja ili barem dokumentiranja.

Smatra da bi, umjesto na deponije, fragmente arhitektonske plastike, kao i druge povijesno važne predmete, trebalo pohraniti u depoe, pa makar improvizirane.

"Takve predmete treba odmah pravilno označavati prema mjestu pripadanja, jer bi u protivnom uskoro, zbog velike količine građe, nastala nepregledna zbrka", upozorili su.

Ukazali su i na hitnost provođenja mjera čuvanja objekata i predmeta kulturne baštine od sekundarnih oštećenja. Također, mišljenja su restauratori, stručno dokumentiranje štete treba obaviti na licu mjesta prije nego što se poduzme evakuacija.

"Iako su u trenucima pandemije ljudski životi važniji od predmeta i građevina, potrebno je radi budućih intervencija sačuvati što je moguće više izvornih elemenata građevina", dodali su.

Nakon što je Udruga hrvatskih arhitekata, u suradnji s Institutom za povijest umjetnosti, pokrenula izradu baze podataka "obnovi.zg", iz Hrvatske grupe IIC također su istaknuli važnost uvođenja zasebne konzervatorsko-restauratorske rubrike.

Baza će obuhvaćati: bazu međunarodnih kontakata (stručnjaci i institucije), bazu inozemnih primjera (planovi i programi sanacije i obnove, zakonodavni okvir, smjernice za obnovu zona i pojedinačnih objekata), bazu domaćih primjera (planovi i programi sanacije i obnove, smjernice za obnovu zona i pojedinačnih objekata) te bazu arhivskih podataka o Zagrebu (studije, članci, istraživački projekti, knjige…), stoji u priopćenju.

Inicijativi se namjerava priključiti i Hrvatsko restauratorsko društvo.