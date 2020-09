Odbijeno izvješće o izvršenju proračuna, novo zaduživanje prihvaćeno

Gradski su skupštinari na aktualnom satu bili mirniji i pitomiji no inače, a 36. je sjednicu Skupštine grada Zagreba obilježio nastavak spora gradonačelnika s koalicijskim partnerom. HDZ-ovu 'promjenu strane' žestoko je kritizirala oporba pa su se na presicama mogle čuti i žustrije riječi.

Najvažnija tema o kojoj se raspravljalo je stanje gradskih financija te novo zaduženje od 350 milijuna kuna. Na red su došle i neke 'vječne' teme poput problema otpada i sljemenske žičare. U Kongresnoj dvorani skupštinari su morali imati maske, a svima je na ulazu izmjerena temperatura.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 10.09.2020., Zagreb, Kongresna dvorana Zagrebackog velesajma - 36. sjednica Skupstine Grada Zagreba. Tomislav Stojak. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Pseći performans

Buran dan na Velesajmu započeo je presicom gradskog SDP-a koju je otvorio šef zagrebačkog ogranka stranke Gordan Maras. On je na Velesajam došao u društvu svog četveronožnog ljubimca Bonga.

-Još je mali, ima samo šest mjeseci pa ga vodim sa sobom gdje god mogu. Prije dva mjeseca smo ga udomili iz udruge za napuštene životinje Indigo. Svim građanima preporučujem da ne kupuju ljubimce, već da ih udome - objasnio nam je Maras svoj 'pseći performans'. I on je baš kao i svi gradski oporbenjaci kritizirao HDZ-ove prozivke gradonačelnika zbog proračuna.

-Bizarno je da HDZ proziva Bandića, a s njime upravljaju gradom. Ako je on predvodnik, HDZ je stjegonoša - kazao je Maras, a baš u tom trenutku u Kongresnu dvoranu Velesajma gdje se održavala sjednica, ušao je gradonačelnik Milan Bandić koji je na aktualnom satu u svojim odgovorima bio miran i staložen. Maras se osvrnuo i na premještaj građana stradalih u potresu iz Cvjetnog u Hostel Arena koji je nazvao 'neozbiljnim' te predložio da ih se radije zbrine u neki od 7.000 stanova kojima raspolaže grad.

I SDP-ov gradski zastupnik Matej Mišić, koji je izabran za potpredsjednika skupštine osudio je gradonačelnikov diskurs kojim omalovažava oporbu, novinare te po novom i partnere iz HDZ-a.

-Proračunski dug je preko 400 milijuna kuna, a gradonačelnikov odgovor su nova zaduženja na koja će kamate biti više od 30 milijuna kuna. Grad nekontrolirano troši, a strah nas je kakvo će biti izvršenje proračuna za ovu godinu - izrazio je on svoje bojazni te istakao da po modelu obnove Zagreba koji predlaže novi zakon te predviđa financiranje u omjeru 60% vlada, 20% grad i 20% vlasnici, ispada da bi grad trebao izdvojiti 15 milijardi kuna te se zapitao kako grad misli namaknuti iznos u visini gotovo dvogodišnjeg gradskog proračuna.

Grad je u bankrotu samo kad je Skupština

Konferencije su održali i zastupnici Tomislav Stojak (HNS) i Renato Petek koji je na 36. sjednici proslavio rođendan.

-Za rođendan uvijek poželim nemoguće stvari pa mi je tako ove godine želja da HDZ razvrgne koaliciju s Bandićem -našalio se, dok se Stojak osvrnuo na 'zastrašujuće minuse' u gradskoj blagajni.

-Gradonačelnik se rasipnički ponaša s našim novcem, ne može imati milijunski manjak u proračuni i zapuštene ceste i kanalizaciju -rekao je on prije početka sjednice.

Na aktualnom se satu među prvima gradonačelniku obratio Svibor Jančić iz stranke Za grad te ga zamolio da objasni kako zelene površine na Knežiji, Borovju, Dubravi i Sigetu prestaju biti zelene, na što mu je gradonačelnik odgovorio da će provjeriti o čemu se radi.

HSLS-ov Darko Klasić upitao je gradonačelnika kada će krenuti radovi na sanaciji okretišta Črnomerec, na što mu je on odgovorio da će početi do kraja godine.

-To mi kažete svaki puta kada vas pitam o tome zadnje dvije godine - poklopio ga je Klasić.

Nezavisni Renato Petek govorio je o problemu otpada te istakao da je Državni inspektorat kaznio grad s 300.000 kuna kazne za neadekvatno gospodarenje otpadom, Mišić je kritizirao proračunski manjak, a Stanko Kordić iz Glasa ponovno je upozorio da usprkos tome što sve više građana koristi sredstva za roditelje odgajatelje, no da demografska slika ostaje ista na što je gradonačelnik rekao da to nije točno.

HDZ-ov Davor Filipović nastavio je kritizirati upravljanje gradskim financijama te nam se pojadao da mu je gradonačelnik preporučio da pročita knjigu koja ne postoji dok je Slavko Kojić, bivši gradski pročelnik za financije iz Stranke rada i solidarnosti kazao da je grad pred bankrotom 'svaki puta dva dana prije i poslije gradske skupštine'.

Uzbudljivo nakon stanke

Nakon stanke za ručak, glasalo se o usvajanju točke 6. dnevnog reda, odnosno prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju gradskog proračuna za 2019. koji nije usvojen što je na svom Facebook računu komentirao HNS-ov Tomislav Stojak.

Upravo većinom glasova u Gradskoj skupštini NISMO usvojili izvješće o izvršenju gradskog proračuna za 2019. godinu koji je u minusu od MILIJARDU I TRISTO MILIJUNA kuna! 👍👍 Objavljuje Tomislav Stojak u Četvrtak, 10. rujna 2020.

HDZ-ov Davor Filipović već je najavljivao da HDZ neće podržati, a razlog je kontinuitet u manjku proračuna te da rashodovnu stranu proračuna posebno opterećuju rashodi za zaposlene koji su u 2019. bili veći od tri milijarde kuna. Predložio je i preispitivanje materijalnih rashoda u Gradu. ponovio je i da grad čeka bankrot ako ne dođe do radikalnog zaokreta u upravljanju financijama.

Tomislav Tomašević je pak kazao da 'ovakvu razinu financijske neodgovornosti nikada nije vidio', no začudila ga je HDZ-ova promjena stava te je podsjetio da je ista stranka glasala za prijedlog proračuna te polugodišnje izvješće. Situaciju je usporedio s filmom "Ljudi u crnom", upitavši HDZ-ovce imaju li uređaj za brisanje memorije. "Ovo što ćete dići ruku protiv - pojeo vuk magare, nema posljedica", dodao je. Čelnica Glasa Anka Mrak Taritaš usporedila je proračun 's obitelji koja živi u minusu, priča kako je sve divno i krasno, kupi novu odjeću da pokaže, ali je zadužena konstantno.

Uz izvješće o izvršenju proračuna, nisu prihvaćene još četiri točke, uključujući gradonačelnikovo Izvješće o stanju gradskih financija, Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Zagreba u 2019. , Izvješće o izvršenju Programa održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta, Izvješće o izvršenju programa i planova održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i mjesnim odborima te Izvješće o izvršenju programa i planova održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

U raspravi o gradskim financijama pod točkom 7. Rada Borić, zastupnica stranke Nova ljevica kazala je da mora da je grad zbilja u ozbiljnim financijskim problemima kada prodaje dječja odmarališta na obali u svom vlasništvu.

Zastupnici su zato na sjednici većinom glasova prihvatili gradonačelnikov prijedlog o zaduživanju Grada u iznosu od 350 milijuna kuna koji će se koristiti za realizaciju kapitalnih ulaganja za gradnju i održavanje nerazvrstanih cesta prema Programu radova na području prometa i komunalnoga gospodarstva.

Sjednica je završila u kasnim psoljepodnevnim satima, a raspravljeno je 28 od 84 pa će se 36. sjednica nastaviti i idućeg tjedna.