Lovrić: 'Zbog Tomaševićeve nesposobnosti građani moraju platiti 18 milijuna eura'

PREDAJA ZAHTJEVA DO 23. RUJNA

Zbog velikog interesa Zagrepčana Gradska plinara produžila radno vrijeme, radit će i subotom, evo detalja

Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga u Vukovarskoj 41 subotom će tako biti otvoren od 9 do 18 sati, dok će radno vrijeme Centra za korisnike Gradske plinare u Radničkoj 1, radnim danima biti produljeno, odnosno od 8 do 19 sati, a subotom od 9 do 18