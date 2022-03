Kreativci koje je okupio Q'art oživljavaju Ilicu u četiri termina

lica, jedna od najstarijih zagrebačkih ulica, ime je dobila po kvalitetnoj ilovači, vrijednoj sirovini što se izvlačila iz potoka koji je nekoć ondje tekao. Od nje su još u brončanom dobu ondašnji obrtnici i umjetnici izrađivali predmete koji su poslije pronađeni u Dežmanovu prolazu, u najstarijoj zagrebačkoj ostavi. Nažalost, one koji se Ilicom prošetaju danas, od Jelačićeva trga prema zapadu, očekuju otužne scene.

Novi glavni komunikatori

Što ste bliže Črnomercu, fasade su sve zapuštenije, ponegdje i prijete prolaznicima, a s jedne i druge strane nekoć moćne žile kucavice Zagreba nižu se prazni prostori u kojima malo što uspijeva. Oronulost te starice slavne prošlosti dodatno je razotkrio 22. ožujka 2020., dan kada je metropola izronila iz sna uz zlokobnu tutnjavu i potresne prizore. Zagreb je izgledao kao da je smrtno ranjen, no vrlo brzo ponovno je živnuo. Proslava tog novog života koji niče pod ruševinama zbio se baš na Ilici zahvaljujući projektu Q'art. Dvije godine poslije, vrijeme je da šesto izdanje projekta otvori novo poglavlje te da Ilica na potezu od Frankopanske do Britanca pripadne umjetnicima, obrtnicima, kreativcima i boemima.

Zbog toga su oni postali i glavni komunikatori projekta koji će se ove godine održati u četiri termina, 1. svibnja, 12. lipnja, 11. rujna i 18. prosinca. Novitet je i Kreativni boravak, projekt nedavno osnovane udruge Art i zanat, koja okuplja više od 80 kreativaca koji su se najprije družili virtualno, potom upoznali u sklopu Q'arta, a sada traže prostor u kojem bi mogli nastaviti sa svojim aktivnostima.

– Zajedno smo jači. Baš kao što su se nekoć zagrebački kreativci udruživali u cehove, tako smo i mi pokrenuli udrugu – kaže Marta Raljević, koja stoji iza brenda Crna očica. Art i zanat, objašnjava, okuplja ljude poput nje koji vole stvarati rukama.

– Potres i pandemija potakli su nas na kreativnost, sve je više onih koji imaju potrebu stvarati rukama jer je to ljekovito. U rad uključujemo lokalnu zajednicu, a pazimo i na to da materijali s kojima radimo budu održivi – navodi. Prostor za kreativnost na Q'artu dobit će i djeca, ali i njihovi roditelji u sklopu programa Listam, koji će voditi Dijana Merely Sarajlija. Misija svestrane umjetnice jest potaknuti roditelje na druženje s djecom te ih naučiti važnosti igre bez komercijalnih igračaka.

– Želim da zagrebački parkovi ponovno pripadnu djeci te da se djeca i roditelji zajednički igraju, maštaju i kreiraju, a ne da tipkaju na mobitelima – poručuje Dijana, koja će na Q'artu predstaviti niz kreativnih i edukativnih radionica, ali i svoje slikovnice. Inovativne bilježnice inspirirane vrstama tla stižu pak s brendom Bilja, a djela svojih ruku predstavit će i Željko Dragač. Umjetnik je to koji stoji iza brenda Faber Art, a unikatne drvene rukotvorine izrađuje metodom tokarenja.

– Za jedne će Q'art biti nešto poput simpatičnog sajma, a za druge izložba radova skupine ljudi koja rijetko ima priliku dobiti izložbeni prostor u centru grada. U svakom slučaju, isplati se prošetati i doživjeti tu neponovljivu i razigranu transformaciju prostora – govori.

Odlično za nezavisnu scenu

Kreacije od drva koje pronađu na tlu u šetnjama šumom predstavit će i brend Earth, Wind and Desire, koji su pokrenuli arhitektica Larisa Čišić i njezin suprug, kipar Daniel Poelzl. U njih su utkali ljubav prema prirodi, a ovih su dana svoje radove predstavili i na međunarodnom sajmu dizajna u Milanu.

– Nudimo luksuzno iskustvo povratka prirodi, a dosad smo pripremili tri kolekcije. Dio ćemo predstaviti u svibnju – najavljuje Larisa, koja nije propustila nijedno od pet izdanja festivala. Ništa, dakako, bez glazbe, a gotovo kućni bend Q'arta postao je Ivana Galić Quintet, čija je frontmenica međunarodno priznata gospel soul pjevačica.

– Gušt mi je pjevati na Ilici jer sam iz kvarta, živim na Jelenovcu. Odlično je to mjesto za predstavljanje nezavisne scene, a trebalo bi u gradu biti više takvih sadržaja – zaključuje.