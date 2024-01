Korlaet: 'Plava vrećica nije naš hir da zaradimo, ona je kao karta za tramvaj, tako se plaća usluga'

–Još uvijek čekamo nalaz inspektorata i nalaz vještaka, ne bi se usudili ići u sanaciju prije nego li dobijemo taj nalaz. Radi se o zbilja osjetljivoj i opasnoj stvari. Postoji bojazni da bi moglo doći do novih odrona– kazao je Luka Korlaet o situaciji nakon odrona na Jakuševcu te dodao da se vodi istraga od strane DIRH-a, ali i da je sam Grad angažirao vještake koji će im u četvrtak predočiti određene nalaze. Dio otkrića će iskomunicirati i s javnosti.

–Radili smo koliko smo mogli u vlastitoj režiji, no sada smo morali pribjeći javnoj nabavi– rekao je Korlet na daljnje upite o tom natječaju kazao je da su se javile samo izabrane dvije tvrtke pa su odabrali ono što je i ponuđeno. Na pitanje postoji li ponuda Pripuzove tvrtke, Korlaet je potvrdio tu informaciju te dalje nije želio komentirati.

Korlaet je rekao da odvoz, prvenstveno plastike, ne funkcionira na "140 gorućih lokacija" istaknuvši pritom da je riječ o jednom promilu ukupnog broja lokacija s kojih se odvozi te kako će se Čistoća napraviti preustroj ekipa kako bi i te lokacije bile pod kontrolom. Podsjetio je još jednom da su na dva odrona otpada na Jakuševcu usporile odvoz biootpada koji je sad stabiliziran.

No, Korlaet se dotaknuo i ljepših vijesti među kojima je i otvoren natječaj za izvođača dugoočekivanog bazena u Španskom. To je nazvao kapitalnim projektom te je kazao kako su ishodili sve dozvole, a početak radova se očekuje na proljeće. To će, prema riječima zamjenika gradonačelnika, biti značajan sportski i rekreacijski projekt na zapadu grada koji je opisao kao "mini toplice" sa sadržajima poput spa zonom, saunom, dječjim bazenima, polivalentnim dvoranama...

–Za Paromlin smo izabrali izvođača, no imamo problema s izborom nadzornog inženjera. Na odabir je uložena žalba, nadam se da ćemo u roku mjesec dana otvoriti i tamo otvoriti gradilište– izjavio je te najavio i projekte poput stadiona u Kranjčićevoj za koji je u tijeku proces odabira projektanta za koji su se zbog žalbi drugoplasiranog proces odužio.

Na pitanje slušatelja s Vrbana o manjku čistoće u zagrebačkim autobusima koji izgledaju "kao da se prevoze prasci", Korlaet je odgovorio: –Sramota je da su prljavi, ali obećanjem da će se ta usluga poboljšati. Pretpostavljam da se dodatno prljaju zbog vremenskih uvjeta.–

Zagrepčane je zanimalo i što se događa s Jadranskim mostom na kojem ne voze tramvaji jer je u tijeku privremena regulacija prometa, koja će kako kaže Korlaet doći kraju ovu jesen, a zanimalo je ih je i zašto su "privilegirani" građani koji žive u stambenim zgradama po pitanju korištenja plavih vrećicama.

–Svi moraju stavljati u plave vrećice, no u obiteljskim kućama je situacija bolja jer se situacija bolje regulira. U stambenim zgradama ne možemo lupati kolektivne kazne. Nova odluka o gospodarenju otpada Grada Zagreba je usklađena s EU direktivom koja kaže "onečistač plaća", prema tome treba nagrađivati one koje odvajaju, a skuplje će proći oni koji to ne čine. Plava vrećica nije naš hir koji smo mi nametnuli jer želimo zaraditi. Plava vrećica je kao karta za tramvaj, kroz nju plaćamo uslugu prijevoza, ona je moneta– zaključio je Korlaet.

VIDEO: Davor Bernadić o zbrinjavanju otpada u Zagrebu