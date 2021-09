Iz nadbiskupije o crkvi na Savici: 'Grad nije ispunio ugovornu obvezu i prekršio vjernička prava'

Vjernici su na Trnjanskoj Savici proteklih 22 godine svaku nedjelju svetu misu slavili u predvorju OŠ Jure Kaštelana. Još kada je 1999. tamošnja župa blaženog Alojzija Stepinca osnovana, obećano im je da će dobiti svoju crkvu, a privremeno će do tad biti podstanari škole. Međutim, to se nije dogodilo. Kako smo već ranije pisali, ova je tema pod povećalo ponovno došla prije nekoliko dana budući da se kreće u obnovu i rušenje škole te su župljani bili prisiljeni se preseliti u prostor pastoralnog centra koji je premalih kapaciteta, posebice u epidemiji. Oko čitave su se situacije oglasili i iz Zagrebačke nadbiskupije naglasivši kako Grad krši svoju ugovornu obvezu već 14 godina, a time i prava vjernika.

"Svjesni smo da se u ta pitanja namjerno unose i u njima isprepliće više različitih pristupa i interesa, od svjetonazorskih do političkih, ali je razvidno da Grad Zagreb punih četrnaest godina nije ispunio svoju ugovornu obvezu, to jest da nije dao u vlasništvo Župi bl. Alojzija Stepinca zemljište površine 4448 četvornih metara, na kojemu je Nadbiskupija nakanila izgraditi župnu crkvu bl. Alojzija Stepinca. Tomu valja nadodati da Nadbiskupija nikada nije zahtijevala da to zemljište (za crkvu) bude na točno određenome mjestu, a najmanje u okviru tamošnjega parka. Moglo bi se, očito, govoriti ne samo o nekorektnom odnosu prema građanima, nego i o kršenju vjerničkih prava. Godinama smo strpljivo slušali obećanja i puno puta bili izloženi porugama i ponižavanju, kako u medijima tako i s raznih političkih govornica i ureda, te se nadamo da će Grad Zagreb konačno ispuniti svoju obvezu", navode Nadbiskupski duhovni stol.

U nekom je trenutku, točnije 2003., dobivena prva lokacijska dozvola, ali je poništena na sudu godinu nakon. Druga je pak izdana 2016. godine u dijelu parka Trnjanska Savica. No to je bilo zaustavljeno jer to, naglašavali su tada tamošnji stanovnici koji su prosvjedovali protiv te odluke, nije bila adekvatna lokacija za crkvu, što zbog premale veličine prostora, što zbog toga jer “betonu nije mjesto u parku”. Tu je lokacijsku dozvolu poništilo Ministarstvo graditeljstva 2017. godine. Prije dvije godine šuškalo se i da će potencijalna lokacija za gradnju biti kod savskog nasipa, no prema svemu sudeći, i taj je "projekt" pao u vodu.