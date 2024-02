Iz Grada Zagreba oglasili se o dočeku vaterpolista: 'Došlo je do nesporazuma, nije bilo loše namjere'

Hrvatski vaterpolisti prošle su subote u bazenu u Dohi na Svjetskom prvenstvu u Kataru boljim izvođenjem peteraca u finalu protiv reprezentacije Italije osvojili zlatnu medalju. Jučer oko 13.15 sletjeli su u Zagreb, gdje im je doček priređen u zračnoj luci, ali ne i na gradskom trgu u metrpoli. Na upit Večernjeg lista iz Grada Zagreba komentirali su nam što je bilo s dočekom odnosno izostankom javnog dočeka zlatnih vaterpolista.

– Došlo je do nesporazuma u komunikaciji, mi smo do sada dočeke organizirali s resornim ministarstvom uvažavajući želje igrača, ovaj put se to nije dogodilo, ali nije bilo loše namjere ni s koje strane. Vjerujemo da ćemo imati razloga nakon Olimpijskih igara ovoga ljeta organizirati doček za naše vaterpoliste – doznajemo u gradskoj upravi.

Navode i kako Zagreb podupire sport jer su financijska ulaganja znatno povećana u proračunu te isto tako podsjećaju da je Grad Zagreb bio suorganizator Europskog prvenstva koje se u siječnju odigralo u Zagrebu i Dubrovniku, a na kojemu su vaterpolisti osvojili srebrnu medalju.

Iz gradske uprave ranije su izvijestili da je u palači Dverce gradonačelnik Tomislav Tomašević danas primio članove hrvatske vaterpolo reprezentacije.

– Čestitam igračima, izborniku i stručnom stožeru na povijesnom uspjehu i trećem naslovu svjetskih prvaka koji je osvojen samo mjesec dana nakon osvajanja titule europskih doprvaka – istaknuo je Tomašević te igračima i stožeru dodijelio Medalju Grada Zagreba za osvajanje zlatne medalje na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu 2024. u Kataru kao i za izniman doprinos hrvatskome sportu.

U čast reprezentaciji proteklog su vikenda bile osvijetljene fontane kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a dočeci se danas spremaju od 16 sati u Splitu te tijekom poslijepodneva u Dubrovniku. Podsjetimo da je ovo treće svjetsko zlato za vaterpoliste i ukupno 17. odličje s europskih, svjetskih i olimpijskih igara.