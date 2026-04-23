Gradski zastupnik opleo po Tomaševiću zbog Hoda za život: 'U vama čuči totalitarist'

Rasprava o korištenju gradskih jarbola i odobravanju javnih okupljanja izazvala je žestok sukob na sjednici zagrebačke Gradske skupštine, gdje je vijećnik Tomislav Jelić (Nezavisna lista Tomislava Jonjića – Jedina Hrvatska) optužio gradsku vlast za dvostruke kriterije. Jelić je u svom pitanju ustvrdio kako Grad Zagreb različito tretira udruge i manifestacije, tvrdeći da se jednima omogućuje isticanje zastava na jarbolima Grada, dok se drugima – konkretno organizatorima Hoda za život i udruzi U ime obitelji – to ne dopušta. – Temelj svake demokratske vlasti je jednakost pred zakonom. No u Zagrebu to očito nije slučaj. Jednima dopuštate sve, dok druge opstruirate i ne dopuštate im ni osnovne stvari – rekao je Jelić.

Posebno je problematizirao zabranu postavljanja zastava Hoda za život na službene gradske jarbole.– Zašto jedni mogu isticati svoje simbole na jarbolima Grada, a drugi ne? Riječ je o očitoj diskriminaciji – poručio je. Gradonačelnik Tomislav Tomašević odbacio je optužbe i naglasio da organizatori Hoda za život imaju sva prava na javno okupljanje. – Hod za život se održava svake godine, dobiva dozvole za korištenje javnih površina, kao i za organizaciju koncerta. Dakle, nema nikakve zabrane – rekao je.No jasno je istaknuo gdje Grad povlači granicu. – Jedina stvar koja nije dopuštena jest postavljanje njihovih zastava na gradske jarbole. Grad nije dužan isticati simbole inicijativa čiji su ciljevi suprotni našim politikama – rekao je Tomašević.

Dodao je kako je takav stav jasno komunicirao i prije izbora te da za njega ima demokratski legitimitet. – Građanima sam rekao što zastupam i to provodim. Dobio sam mandat i nakon četiri godine – poručio je. U replici je Jelić poručio kako nije dobio konkretan odgovor.– Pitanje je bilo jasno, a dobili smo demagogiju. Zašto jedni mogu, a drugi ne? Zapravo su pokazali – i time jasno potvrdili – da u Vama čuči totalitarist“– rekao je. Tomašević je u završnici ponovio da pravo na okupljanje nije sporno, ali da Grad neće mijenjati praksu oko korištenja svojih službenih jarbola. – Svatko ima pravo organizirati prosvjed, ali Grad neće na svoje jarbole stavljati zastave inicijativa s čijim se ciljevima ne slaže – zaključio je.