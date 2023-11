FOTO, VIDEO Zagrebački gimnazijalci pokazali veliko srce: Na ergometru odvozili 325 km za male Vukovarce

Vukovar i Zagreb dijeli dalekih 325 kilometara, ali ako je vjerovati prizoru iz zagrebačke XIII. gimnazije, dva su grada danas bila bliže nego ikad prije. Naime, u sklopu akcije "Ljubav se mjeri kilometrima" danas su se učenici izmjenjivali na tri bicikl ergometra i bez pauze odvozili udaljenost s početka priče.

Prostori škole danas su tako doisali humanitarnim duhom, a ovo je događanje dio veće akcije koju je pokrenuo Rekreativni kvart SHP pod nazivom "Špansko za Vukovar". Naime, već treću godinu zaredom ekipa iz spomenute udruge u povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje biciklira do grada heroja.

Cilj je pomoći rad udruge Vukovarski Leptirići, koja jedina na području od Osijeka do Vukovara pruža adekvatnu potporu kad je riječ o širokom spektru teškoća u razvoju kod djece. Staza biciklističkog izazova podijeljena je u dvije etape. Prva od Španskog do Slavonskog Broda, i krenula je jutros, dok se druga etapa nastavlja sutra vožnjom od Slavonskog Broda do Vukovara.

A cijeli projekt je započeo, ispričao nam je to predsjednik Rekreativnog kvarta Stjepan Vukušić, jer ih je dirnuo rad udruge koja uspjeva u Gradu sa 101 problemom. Ima više od 200 stalnih korisnika, a svojedobno je, objašnjava on, zbog poteškoća s financiranjem udruga bila i pred gašenjem. Ove godine je tako put Vukovara krenulo 20 entuzijasta na dva kotača.

Cijela priča prati i prikupljanje donacija za Vukovarkse leptiriće na platformi Čini pravu stvar putem koje i sami možete podržati njihov rad. A đake iz gimnazije htjeli su ukljućiti jer želja je i da kod mlađih generacija razvijaju empatiju u kombinaciji sa sportskim duhom.

Učenici su danas doista napravili odličnu atmosferu u svojoj XIII. gimnaziji, a pridružili su im se i naši poznati sportaši.

