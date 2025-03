FOTO, VIDEO Pogledajte kako radi čelična grdosija: Najveća dizalica u povijesti Zagreba od danas je u pogonu

Radovi na obnovi Doma sportova u punom su jeku, a danas je, kako nam je potvrdila Angela Čuljak, voditeljica projekta glavnog izvoditelja radova BBR Adria, tvrtke koja je samo jedan od izvođača radova, u pogon puštena i čelična grdosija visoka gotovo poput katedrale. Riječ je, podsjetimo, o najvećoj dizalici u povijesti Zagreba, visokoj 90 metara, koja može podići i do 650 tona, a pomoću koje će se obnavljati krovovi dvorana 1, 3 i 4.

– Ruka dizalice dugačka je 90 metara i diže do 80 tona na 73 metra. Naši glavni rešetkasti prenapregnuti krovni nosači su teški po 60 tona i ima ih osam. Takva dizalica ih može skinuti, no još će pri radu pomagati i dizalica od 400 tona. Trenutačno se skidaju sekundarni krovni nosači kojih ima 49. Kompletna postojeća krovna konstrukcija dvorane 1 se skida i postavlja se nova čelična krovna konstrukcija. Dizalica se diže dok se izvode radovi i stoji u spuštenom položaju kad se ne radi sa njom. Za sada sve ide prema planu, no demontaža će dosta ovisiti o vremenskim uvjetima jer se za vrijeme vjetra ne može raditi. Danas je bio skinut prvi sekundarni nosač i ide dalje njihova demontaža. U dvorani su izvedeni svi radovi koji su trebali biti izvedeni na ojačanju postojeće konstrukcije, ojačani stupovi i zidovi – kazala nam je Angela Čuljak, voditeljica projekta glavnog izvoditelja radova BBR Adria, tvrtke koja je samo jedan od izvođača radova.

Radovi na dvoranama koje su sada u neprepoznatljivom stanju započeli su još lani sredinom srpnja, a ukupno će stajati oko 70 milijuna eura. Obnova Doma sportova, kako su ranije kazali iz Grada, jedan je od strateških projekata aktualne gradske uprave, na koji su Zagrepčani čekali više od desetljeća.

– Riječ je o iznimno složenom projektu – Dom sportova nije samo oštećen u potresu, već se radi i o građevini iz sedamdesetih koja zahtijeva temeljitu obnovu. Zato sam posebno ponosan što smo nakon 17 godina najava upravo mi ti koji vraćamo sjaj ovom ključnom sportskom centru. Ovo je najveća obnova postojeće sportske infrastrukture u proteklih nekoliko desetljeća – kazao je ranije zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Obnova će se odvijati u tri faze. U tijeku je prva faza u sklopu koje će se obnoviti dvorane 1, 3 i 4, uključujući zamjenu krova i jačanje konstrukcije, a u sklopu druge faze slijedi i rekonstrukcija dvorane 2. Treća faza pak donosi potpunu energetsku obnovu i modernizaciju interijera.