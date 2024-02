FOTO/VIDEO Najraskošniji karneval stigao je u srce Zagreba, pogledajte kako se tko maskirao

Lisinski je sinoć zaplesao pod maskama. Na najraskošnijem karnevalu u metropoli nije nedostajalo kreativnosti, a osim nota klasične glazbe, party se nastavio kasnije i s popularnom glazbom do dugo u noć.

Petnaest godina fašničke tradicije u Lisinskom obilježeno je spektakularnom izvedbom kantate Carmina Burana u Velikoj dvorani pod redateljskom palicom renesansnog redatelja Marija Kovača.

VIDEO

Uz urnebesnu scenografiju, kostime i maske Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, udaraljkaški ansambl Sudar Percussion, Srebrenka Poljak i Domagoj Gušćić na glasovirima te solisti Gabrijela Hrženjak, Ladislav Vrgoč i Ljubomir Puškarić pod ravnanjem Luke Vukšića na osebujan su način izveli tu izuzetno popularnu kantatu Carla Orffa koja već skoro 90 godina magnetski privlači slušatelje diljem svijeta.

Nakon koncerta nastavila se luda plesna večer u predvorju Dvorane u kojoj je maskirani redatelj Mario Kovač demonstrirao svu raskoš svojih DJ vještina.

Moglo se tako zabavljati u kombinacijama najvećih hitova svih mogućih žanrova: od Elvisa i Beatlesa preko Haustora do Rage Against the Machine i System of a Down, od Sex Pistolsa do Tajči, od Lambade do Arctic Monkeys…pogledajte kako je bilo

