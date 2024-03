FOTO Upozorenje iz ZET-a: Zbog radova na Jadranskom mostu ove bi autobusne linije mogle kasniti

Od subote, 2. ožujka do očekivanog završetka radova početkom listopada, na Jadranskom mostu primjenjivat će se nova privremena regulacija, javljaju to iz ZET-a. Promet će se, umjesto na tri, obavljati na dvije prometne trake u oba smjeru. U prvoj fazi radova bit će zatvoren istočni kolnik mosta, a cjelokupan promet obavljat će se dvosmjerno - zapadnim kolnikom.

Zbog navedenoga, na prilaznim prometnicama te na Jadranskom mostu, očekuju se veće prometne gužve, posebno u vrijeme jutarnjeg i poslijepodnevnog prometnog opterećenja. Valja očekivati kašnjenje svih autobusnih linija koje pripadaju terminalu Savski most, kao i linija 109 (Črnomerec - Dugave), 222 (Remetinec - Žitnjak) i 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište).

-Putnike molimo za strpljenje i razumijevanje zbog očekivane situacije, a na koju kao prijevoznik ne možemo utjecati- poručuju iz ZET-a. A podsjetimo, radovi sanacije prijelaznih naprava i izvanrednog održavanja mosta trajat će šest mjeseci. Za promet će u tom periodu biti zatvoren istočni kolnik, a sav promet odvijat će se dvosmjerno po zapadnom kolniku, u dva prometna traka za svaki smjer, doznajemo iz gradske uprave ovog utorka.

U zoni radova na Jadranskom most u bit će onemogućeno kretanje pješaka i biciklista koji će biti preusmjereni preko starog Savskog mosta. Osim toga, i prometovanje teretnih vozila privremeno će biti zabranjeno, kao i izlaz vozila iz smjera Riječke ulice prema Jadranskom mostu. Kako bi se izbjegla dodatna zagušenja, iz gradskog ureda predlažu obilazni pravac: Avenija Dubrovnik – Most Slobode odnosno Most Mladosti.

– Nakon završetka na istočnom, radovi će se nastaviti na zapadnom kolniku Jadranskog mosta, o čemu ćemo pravodobno obavijestiti sugrađane. Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj horizontalnoj regulaciji. Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje– naveli su ranije ovog tjedna u gradskoj upravi.

