U zagrebačkom je HDZ-u, a i u Gradskom skupštini, ovaj vijećnik iz redova te stranke poznat je kao jedan od najvećih kritičara gradonačelnika Milana Bandića. Davor Filipović, kao doktor ekonomije i profesor na Ekonomskom fakultetu, najviše je kritizirao stanje gradskih financija, a Bandića prozvao da grad vodi u bankrot. Bandiću se, pak, njegove prozivke nisu svidjele pa je Filipovića prozvao "neukroćenim Skojevcem", kojeg treba podštucati. Upravo je činjenica da je ovaj HDZ-ovac najudaljeniji od Bandića te da s njim nema dodirnih točaka glavni razlog zbog kojeg su se u toj stranci odlučili da ih on predstavlja kao kandidat u bitki za Zagreb.

Kako neslužbeno doznajemo, i to iz više izvora, Filipovića su predložili njegovi kolege iz zagrebačkog HDZ-a, a sutra u 16 sati trebali bi ga prihvatiti na sjednici gradskog odbora i predsjedništvu stranke. Da će on od sutra i službeno postati njihov kandidat, kažu u gradskom HDZ-u, uopće nema sumnje, jer svi su članovi uz njega i prihvatit će ga, napominju, bez zadrške. S prijedlogom zagrebačkih HDZ-ovaca, kažu u gradskoj organizaciji, složio se i premijer Andrej Plenković. Davor Filipović, kažu u gradskom HDZ-u, najrealnije je rješenje za kandidata, a njihov predsjednik Mislav Herman, koji se također spominjao kao izgledan kandidat nakon odbijanja Damira Vanđelića, trenutnog ravnatelja Fonda za obnovu, bit će najvjerojatnije nositelj liste za Skupštinu.

- Tako da tu nema nikakvog sukoba, to je zajednička priča. Filipović je naš član, mlad je čovjek, obrazovan i perspektivan, bez mrlje i, što je najvažnije, nije alibi kandidat i može pobijediti Bandića – kažu u gradskom HDZ-u i dodaju da je Filipović poznat kao "dečko koji uživa velike simpatije od premijera", a vidi Plenković u njemu i nekoga tko može napraviti zaokret u gradskoj organizaciji. Plenkoviću je, pak, i vrlo važno što je i stručnjak za europske fondove pa se uklapa u budući proces obnove nakon potresa koji je devastirao grad. Upozoravao je Filipović i da Skupština ima prevelik broj zastupnika te da će, pobjede li na izborima, operacionalizirati cijeli sustav gradskog parlamenta. Oporba mu zamjera da napada gradonačelnika, a potom diže ruku za njegov proračun, no on je na to u intervjuu za Večernji list u listopadu lani odvratio – to je još jedna promašena teza oporbe.

- Klub zastupnika HDZ-a digao je ruku za proračun za 2019. iz poznatih razloga, a to su prvenstveno EU fondovi. U cijelom mandatu je napravljen zaokret u povlačenju novca iz fondova. Za razliku od oporbe, mi smo više puta s govornice sugerirali gradskoj upravi na koje se natječaje se prijaviti. U 2019. je 231 milijun kuna bespovratnih EU sredstava ušlo u proračun, a u ovoj je potpisano preko 340 milijuna ukupne vrijednosti projekata – rekao je. Ovaj 36-godišnjak u Hrvatsku je doša iz ratnog Sarajeva, a u ovom mandatu je i predsjednik odbora za financije i proračun u Skupštini. Studirao je i na američkom sveučilištu Fairleigh Dickinson University u New Jerseyu, a predsjednik je i Nadzornog odbora Hrvatskih šuma. Zvali smo i njega, no on još ništa ne želi komentirati.