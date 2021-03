Došlo do kvara tramvaja na Črnomercu, u tijeku normalizacija prometa

Zbog kvara tramvaja na okretištu Črnomerec, linije 2, 6 i 11 morale su privremeno prometovati preusmjereno do Zapadnog kolodvora. No, javljaju u ZET-u, u tijeku je normalizacija prometa.

Od ostalih novosti iz ZET-a, dolazi do izmjena u rasporedu pojedinih noćnih linija, koje donosimo u nastavku.

Zbog sanacije tramvajskog kolosijeka na dijelu Ilice, u noćima od ponedjeljka, 29. ožujka, do ponedjeljka, 5. travnja, umjesto tramvaja linije 31 vozit će autobus i to izmijenjenom trasom u smjeru Savskog mosta kako slijedi: Črnomerec - Zagrebačka - Prilaz baruna Filipovića - Reljkovićeva - Ilica - i dalje uobičajenom trasom do odredišta. Autobusna supstitucija noćne tramvajske linije 31 ne koristi tramvajska stajališta Studentski dom Stjepan Radić, Arena Zagreb, Most mladosti i Borovje istok.

Noćna linija 33: Zbog sanacije tramvajskog kolosijeka na Ribnjaku, u noćima od ponedjeljka, 29. ožujka, do jutarnjih sati subote, 3. travnja, umjesto tramvaja noćne linije 33 vozit će autobus.

Noćna linija 34: Zbog sanacije tramvajskog kolosijeka na Ljubljanici, u noćima od ponedjeljka, 29. ožujka, do ponedjeljka, 5. travnja, umjesto tramvaja noćne linije 34 vozit će autobusi izmijenjenom trasom u oba smjera: Ljubljanica (peron 1, polazno stajalište autobusne linije 114) - Fallerovo šetalište - Zagrebačka avenija - Savska cesta - i dalje uobičajenom trasom do odredišta

Dubec - redovnom trasom do Selske - (ravno) Ozaljska - prije terminala (lijevo) Puljska - (desno) Zagrebačka avenija - (desno) Fallerovo šetalište terminal