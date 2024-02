Dobar zvuk u Gajevoj je sada J. J. Sound, izgleda supe, a cajke i dalje nisu dobrodošle

Rock'n' roll, jeftino pivo i sjajna atmosfera privlačili su početkom milenija u kafić Dobar zvuk naraštaje buntovnih studenata, gimnazijalaca i zagrebačkih boema. Ugodan prostor u adaptiranom stanu na prvom katu Gajeve 18 uređen u stilu irskih pubova bio je idealan za popodnevno bježanje s nastave ili večernja druženja uz zanesene razgovore ili pikado.

Kafić s pričom

Od tada je prošlo 20 godina, prvobitna je publika u međuvremenu odrasla i promijenila se, a slično se zbilo i s Dobrim zvukom. Sada se zove J. J. Sound, u njemu su i dalje prisutne dobre vibracije starih dana, no prostor je osuvremenjen i sada je još bolji nego što je bio. Zasluga je to tima mladih ljudi koji ga je preuzeo, a predvode ga Valentina Đurić i Iva Čustović. Njihova je želja da od kafića koji je pomalo pregazilo vrijeme naprave novo kultno mjesto u gradu. Za sada im dobro ide, Adventom su i više nego zadovoljne, a zimsko uređenje gostima se toliko sviđa da će ga, kažu, ostaviti do Svetog Patrika.

– Obje dugo radimo u ugostiteljstvu i htjele smo otvoriti lokal jer imamo puno ideja i energije – govori Iva. U svemu su im, dodaje, pomogli brend-ambasadori iz tvrtke Pernod Ricard, a za novo uređenje zaslužan je Nedeljko Mikac Cak, dizajner kojemu je makeover kultnih zagrebačkih prostora postao specijalnost. Uz J.J., čiji su novi interijeri oduševili staru publiku, ali i privukli novu, potpisuje i novi dizajn Tvornice kulture, Johanna Francka, bara Landsky, Beertije...

Kava s mlijekom 1,80

– Ne želimo biti klasični birc koji je netko otvorio i zatvorio za godinu dana jer nije uspio. Ne želim ni da, kada naručite kavu s mlijekom, dobijete samo kavu, nego nešto puno više, da nismo kao drugi – govori Valentina.

Vruću čokoladu ovdje tako možete popiti s karameliziranim marshmallowsima, dobra je i ponuda craft piva na točioniku, a služe i probrana vina vinarije Šoškić. Specijalnost novog Zvuka svakako su kokteli koje spravljaju Lea, Nina i Marita, koje će svojim umijećem miješanja pića, sigurni smo, za koju godinu pokoriti zagrebačku, pa i hrvatsku koktel-scenu.

Svaku večer one miješaju pića koja ne možete probati nigdje drugdje osim u Soundu, a izvrsne Jameson sour, Pornstar martini i JJ osmislio je slavni Hrvoje Rihtarić. Cijene koktela nisu visoke, kreću se od šest i pol do sedam eura, dok kava s mlijekom košta 1,80 eura, što je niže nego u bilo kojem mondenom kafiću na špici.

Uz uređenje i bogatu ponudu, publiku u J. J. Sound privlače i dodatni sadržaji poput pub-kviza ponedjeljkom, dok su petak i subota rezervirani za svirke pa tako ovdje nerijetko nastupa mladi kantautor Tomislav Marić Toma i njegova supruga Marina. VIP prostorije mogu se pak rezervirati za proslave i druženja. A hoće li u novom Zvuku ikada svirati cajke, pitamo za kraj.

– Nikad! To slobodno podebljaj!