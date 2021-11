Dio Zagrepčana bez vode, opet puknula cijev

U Zagrebu je ponovno došlo do puknuća cjevovoda, ovoga puta na Jarunu. Zbog toga su privremeno bez vode potrošači dijela Ilirske i Vojakovačke ulice na Jarunu. Iz Zagrebačkog Holdinga su izvijestili da je opskrba pitkom vodom osigurana autocisternama.

Bez vode su i potrošači u dijelu Lašćinske ceste (od ulice Jordanovac do Bijeničke ceste) te ulicama Brestovac, Lipovac I, II i III, Šljivik, Rebar (od Lašćinske ceste do ulice Hrastik), Borik, Lašćinski Borovec, Smrekovac, Hrastovac, Jasenik, Veliki dol (od ulice Gorice do ulice Mali dol), Korito, Gorice i Gorički odvojak na Rebru, ali ne zbog puknuća cijevi, nego zbog planiranih radova.

Vode nemaju niti potrošači u Ulici don Frane Bulića u Popovcu, ali se za ovo područje ne navodi razlog prekida.

Podsjetimo, u posljednje vrijeme dogodio se niz puknuća cjevovoda zbog kojih su Zagrepčani ostajali bez vode. Cijevi su nedavno dva puta pukle u Selskoj ulici, a zatim i na Srednjacima. U lipnju je puknuće cjevovoda sanirano na Bukovcu, u Čučerju i Ulici Marijana Derenčina u Donjem gradu, a u travnju u Dubravi.

