Dio ulica u Zagrebu i okolici u ponedjeljak će biti bez struje, provjerite popis

'ja sam snaga'

U trgovačkom centru: Priče o deset hrabrih žena i jednoj okrutnoj bolesti ispričane fotografijama

Udruga Nismo same do 31. siječnja provodi 17. humanitarnu akciju za pokrivanje troškova projekta prijevoza žena na kemoterapiju taksijem „Nisi sama – ideš s nama!“. Usluge projekta do sada su koristile 864 žene za koje su Nismo same, zahvaljujući donacijama, do sada platile više od 27.500 vožnji na terapiju i s terapije