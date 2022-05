Dio Palmotićeve ulice za vikend zatvoren za sav promet, evo obilaska

Jutros u 8 sati, zbog smještaja auto-dizalice radi uklanjanja kupole s Bazilike Presvetog Srca Isusova, za sav promet zatvorio se dio Palmotićeve ulice, na dijelu od Boškovićeve do Ulice Pavla Hatza i bit će zatvoren do ponedjeljka do ponoći.

Obilazni pravac biti će: Boškovićeva – Strossmayerov trg – P. Hatza – Palmotićeva ulica

Na tom predjelu, za vrijeme radova, bit će postavljena privremena signalizacija.

Podsjetimo, zbog zagrebačkog potresa u ožujku 2020., na Bazilici je nastala velika materijalna šteta čija je sanacija još u tijeku.