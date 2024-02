Devetogodišnja Sofija snimila pjesmu o veganstvu: 'Sve što ima mamu, ne vidim kao hranu'

Moj dida ribu lovi

i satima čeka

da mamac zagrize

ribica neka,

moj dida ribu lovi,

a mene srce boli

kada gledam to.



Moj dida ribe lovi,

a kad ih izvuče

gledam kako pate,

guše se i muče,

ali moga didu

za to nije briga,

njemu to je razbibriga.



A ja jedem mandarinu,

slatku, sočnu finu,

sretna sam jer znam da je ne boli,

krušku, nektarinu,

povrće u timu,

dobro znam što moja duša voli,

sve što ima mamu

ne vidim ko hranu.



Ne želim živjet

na tuđoj muci,

ne želim hranu

što prate je jauci,

životinje volim,

kravu, srnu, puru,

al' ne na tanjuru.



Bila sam kod bake

na selu, na kolinju,

pogledala u oči

prestravljenu svinju,

kobasice i šunke

te patnje ne vrijede,

sjećanja ne blijede.



Blagdani se bliže,

veseli se i slavi,

ali tužne misli

meni su u glavi,

koliko li će bića

skončati u bolu

da završe na stolu.