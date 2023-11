Đaci se smrzavaju na nastavi, a školsku struju umjesto grijalica troši Mercedes

Već se dva tjedna, kako prenosi 24 sata, učenici i profesori zagrebačke osnovne škole Ivanja Reka smrzavaju na nastavi, a razlog tomu je, kako ističu roditelji tamošnjih đaka, eksplozija dimnjaka koja je bila prije dva tjedna.

Zabrinuti roditelji za 24 sata kazali su da su se već nekoliko puta obratili ravnateljici Dubravki Crnić jer se djeca nakon oštećenja dimnjaka ne mogu grijati, no ona, tvrde, nije reagirala.

– Neka djeca su se prehladila od sjedenja na hladnoći, kašlju. Neki roditelji ipak su odlučili dati djeci deke jer nemaju kuda s njima i nije lijek da ih se ne šalje na nastavu – kazao je otac jednog školarca za 24 sata.

– Obećali su da će raditi dizalice topline, ali one ne rade i na nastavi je i dalje hladno, pogotovo kod malih razreda - dodao je drugi roditelj.

Roditelji su privremeno rješenje pokušali naći u grijalicama, no ravnateljica im je, navode, kazala kako školska struja za to nije dovoljno jaka, no jednog dana pred školom ih je dočekalo iznenađenje.

– Ravnateljica je rekla da struja nije dovoljno jaka. Da bi danas vidjeli da se na školsku struju, koja nije dovoljno jaka, puni električni auto. Automobil koji se vidi na snimci nije školski, ne zna se čiji je, ali je uredno prikopčan na školsku utičnicu i krade školsku struju – kazao je jedan roditelj.

– Ravnateljica je za vrijeme dok su se djeca prošlog tjedna smrzavala otišla na službeni put na usavršavanje. A kada su jučer roditelji vijeću roditelja pitali ravnateljicu što se dogodilo s grijanjem, ona im ni na što nije znala odgovoriti. Pustila je tajnicu da objašnjava razloge eksplozije dimnjaka za što sigurno nije stručna ni odgovorna - za 24 sata dodao je drugi roditelj.