Crvena Zvezda i Partizan za vikend u Zagrebu? Evo o čemu se radi

Iste je veličine, oblika i težine kao i običan. Samo je – drugačije boje. Zeleni pak kojim će ovaj vikend igrati 150 hokejaša iz Hrvatske i njenog okružja s razlogom je takav – to je najuočljiviji simbolični iskaz borbe protiv dopinga, što je i cilj otvorenog prvenstva Grada Zagreba za hokejaše do 13 godina starosti. Turnir koji Klub hokeja na ledu Zagreb organizira u suradnji sa Zagrebačkim savezom hokeja na ledu počinje u petak, 21. travnja, u 17 sati i traje do nedjelje, specifičan je upravo po antidoping edukacijama koje se odvijaju u sklopu natjecanja, a glavna mu je krilatica "Doping NIJE hOKej".

Pomažu i roditelji

– Edukaciju provode djelatnici Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, naš predavač već godinama je i Vesna Barišić, a djecu uče štetnostima samog dopinga i kako doping djeluje na organizam sportaša – rekao je sportski direktor KHL-a Zagreb Mislav Blagus koji je danas gostovao u TV studiju Večernjeg lista kako bi, zajedno s članovima svog kluba: Lukom Skalom (13), Andrejem Erorom (12) i Timonom Mušicom (12) govorio o samom turniru i borbi protiv dopinga. Cijelu priču i inicijativu započeo je prije više od deset godina Međunarodni savez hokeja na ledu (IIHF) koji radi zajedno sa Svjetskom antidopinškom agencijom (WADA).

– Htjeli su najviše svoje napore vezati uz mlade generacije odgojene u tehnološkom svijetu, koji su naučeni da brzo dolaze do rezultata, sve je ubrzano, sve je odmah na Instagramu, Facebooku... Uzimanje dopinga je sličan princip dolaska do uspjeha – preskakanje stepenica bez kontinuiteta u radu – kazao je Mislav i dodao da veliku ulogu u organizaciji imaju i roditelji koji pomažu kod prijave turnira, osiguranja, u samoj igri, kažnjeničkim boxovima, zapisničkom stolu... odnosno u svemu što je potrebno "dati ruku" tijekom priprema, koje traju četiri mjeseca, ali i kroz sva tri dana turnira.

– Što je više ljudi uključeno, to je turnir kvalitetniji – ima tu puno posla, stalni partner nam je i Crveni križ i njihovi doktori – rekao je Blagus.

Na turniru će se kroz 18 utakmica boriti osam klubova, četiri iz Hrvatske: KHL Sisak, KHL Zagreb, KHL Medveščak Mladi i KHL Mladost, tri iz Srbije: HK Crvena Zvezda, HK Partizan i HK Vojvodina te HK Vukovi iz Sarajeva. Momčadi su podijeljene u dvije skupine (A i B) te se nakon prolaska skupina kroz razigravanje natječu za plasman od 1. - 8. mjesta. Svi oni sudjelovat će, osim na edukacijama koje su predviđene za subotu, i na antidoping kvizu na centru leda, koji je zakazan za nedjelju, za 10.30 sati, a najbolji se nagrađuju.

Nagrade za posjetitelje

– Sudionici su na stolicama okrenuti leđima jedan od drugog, a odgovaraju na pitanja s točno ili netočno, ako fulaju, ispadaju iz tog kruga i dolazi se do pobjednika – objasnio je Blagus.

Taj dio, složili su se sva trojica malih hokejaša koji su gostovali na Večernji TV-u, jedan je od zabavnijih dijelova turnira jer se žestoko navija s tribina, svatko za svoj klub. A inače, dodali su Luka, Andrej i Timon, treninge u KHL Zagreb vole jer se druže i izvan leda, pa bude i "dobrih tuluma". Bude li i tučnjava, pitamo ih, po kojima su utakmice odraslih hokejaša poznate?

– Jako rijetko, ali ponekad se desi – složili su se i dodali – i sami su nekad sudjelovali u "šori".

Bit će na turniru sadržaja i za posjetitelje, kojih očekuju više od tisuću, jedan od primjera je igra u kojoj se s tribina, s bilo koje pozicije, pak baca na centar leda, a tri najbliža centru osvajaju nagrade. Planira se i tombola, a ulaz je besplatan. Detaljan raspored nalazi se na službenim stranicama KHL-a Zagreb.