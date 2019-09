Cijev u Sarajevskoj pukla drugi put u dva mjeseca

Veliki dio Novog Zagreba ostao je jučer bez vode, a uzrok je puknuće magistralnog cjevovoda u Sarajevskoj ulici u Utrinama. Ekipe su na teren krenule istog trena, Zagrebački holding građane je zamolio za strpljenje, a do 13 sati voda se već počela pomalo vraćati.

– Na područja gdje eventualno još može biti poteškoća s opskrbom upućene su cisterne s pitkom vodom – poručili su oko 14 sati iz Zagrebačkog holdinga, no do tad su građani bili već dobrano “nabrijani” pa su društvene mreže preplavili komentarima o tome kako se doslovce isti scenarij odvio prije točno dva mjeseca, i to na istom mjestu.

Poplava i prometni kolaps

Tada vode u pojedinim dijelovima Novog Zagreba nije bilo cijeli dan, a zbog premalog broja cisterni koje su kružile građani su se morali snaći pa su ispraznili police u trgovinama, dok su oni snalažljiviji, barem za vodu za toalet, s kantama stajali u redu kod slavina na jezeru Bundek.

Nije ni to bio izoliran slučaj jer je i u studenom lani u Sigetu pukla cijev i pritom poplavila parkiralište između zgrada. U srpnju 2016. godine opet je otišla cijev, također u Novom Zagrebu. Pucale su instalacije i u drugim dijelovima grada pa je tako prošlog rujna otišao magistralni cjevovod na raskrižju Selske i Krapinske, a u ožujku iste godine popustila je cijev na Bukovačkoj i pritom uzrokovala poplavu i potpuni prometni kolaps.

Iz doba Marije Terezije

Za sve te probleme građani krive starost vodovodnih instalacija, za koje je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić potvrdio da su neke od njih navršile barem 80 godina, što nije iznenađujuće s obzirom na to da je vodoopskrbna mreža metropole u prosjeku stara 40 godina, a poneke cijevi koje se koriste postavljene su još za Marije Terezije i Franje Josipa.

Upitali smo, naravno, Vodoopskrbu i odvodnju koji je razlog čestom pucanju cijevi u Novom Zagrebu te kad bi se po tom pitanju trebale provesti konkretne mjere, no odgovor nismo dobili.