Buka vojnih aviona na nebu iznad Zagreba iznenadila građane: 'Pomislila sam da se nešto dogodilo'

Glasan zvuk leta vojnih zrakoplova ove srijede oko 14 sati iznenadio je dio Zagrepčana koji su uputili pogled prema nebu. U nekoliko navrata avioni su preletjeli u blizini metropole. Novi i moćni Rafalei proizveli su glasan zvuk, no razloga za brigu nema. Sve aktivnosti odavno su planirane i dio su treninga, odnosno probe za sutrašnje veliko slavlje i smotru vojske na zagrebačkom jezeru Jarun.

"Nije mi bilo ugodno. Odmah sam se prepala da se nešto nije dogodilo. U današnja vremena...", rekla nam je Zagrepčanka kojoj je vidno bilo lakše kad je doznala da nema razloga za brigu.

Prekid komercijalnog prometa napravio je i manju gužvu civilnih aviona u blizini Karlovca koji su kružeći u niskom letu čekali dozvolu za slijetanje u Zagreb. Skupilo ih se pet u jednom trenutku i nakon nekog vremena, točnije oko 14.20 kada je proba završila i oni su se redovno uputili prema pisti zagrebačkog aerodroma.

Foto: Flight Radar

Podsjetimo, na Sportsko-rekreacijskom centru Jarun u Zagrebu u četvrtak, na Dan državnosti, od 8.30 do 18 sati bit će organizirana tradicionalna izložba naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme postrojbi te proizvoda i usluga braniteljskih zadruga (MORH, MUP, MHB, HGSS, Hrvatska vatrogasna zajednica, Ravnateljstvo civilne zaštite i Hrvatski crveni križ). Od 17 sati planirane su i pokazne vježbe sposobnosti Hrvatske vojske i policije te prigodni letački program. Posjetiteljima će se dijeliti i grah.

MORH će zatvoriti dio ceste Aleje Matije Ljubeka između dva ulaza (od ulaza Hrgovići do ulaza Hrvatski sokol) za prometovanje svih vozila sutra od 9 do 21 sat i prekosutra od 6 do 24 sata. U tom razdoblju sva vozila s dozvolom ulaska na RSC Jarun moći će ulaziti na ulaz Hrvatski sokol. Izlaz je na Petrovaradinskoj i Hrgovićima.

Bit će zabranjeno parkiranje svim motornim vozilima između dva ulaza na RSC Jarun od ulaza Hrgovići do ulaza Hrvatski sokol od danas do 20 sati u petak.

Do četvrtka će se na području Jaruna kretati RIB brodica poštujući pravila pomorskog prometa te neće ometati ostale sudionike na vodenoj površini.

