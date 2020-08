Babinjak, radionice i nastupi bendova uskoro na savskom nasipu

Zavaliti se u solarnu ležaljku, rashladiti solarnim tušem, "chillati" uz fine koktele, dovesti klince na jednu od kreativnih radionica i guštati u nastupima bendova na solarnoj pozornici te usput nabaciti ljetnu boju. Novi Green River Festival na savskom nasipu, kraj Hendrixovog mosta, od 18. kolovoza do 20. rujna, nudi upravo to.

Organizator je udruga Priroda za sve, nakon kreativnih događanja Welcome Spring Festival i Reci Božić, dovodi zabavu na rijeku uz mnoštvo sadržaja. Kompletan događaj opremljen je predmetima od recikliranih materijala, koje su izradili mladi entuzijasti i inovatori, kao i članovi udruge.

Zagreb je nekada bio poznat po svojim riječnim kupalištima, a ovaj će festival ponovno oživjeti savsko kupalište s poznatim Babinjakom, čije će gošće biti poznate žene, koje svojim radom i entuzijazmom ostavljaju trag u našoj svakodnevici. A bit će za svakoga ponešto - od radionica, crtaonica, mozgaonica pa do igara bez granica i sudjelovanja u pričopričama.

Želja je organizatora spojiti jučer i danas uz dodatak sutra pa će oživjeti i običaje nekadašnjeg kupališta uz tada popularne kartaške igre šnaps i preferans, plesnjake i VR kutak s projekcijama.

Radno vrijeme će biti od ponedjeljka do četvrtka od 15 do ponoći, petkom do 2, subotom od 10 do 2 i nedjeljom od 10 do ponoći. Ulaz na događanje je besplatan, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.