Aplikacija Moje Sljeme upozorit će vas skrenete li sa staze, a izgubite li se, stisnite SOS gumb

Mi hodamo, a ona nam pokazuje gdje se nalazimo. I koliko je od naše staze udaljena neka od zanimljivih atrakcija, poput kapelice Majke Božje Sljemenske, Horvatovih stuba ili slapa Sopot. A udaljimo li se slučajno od trase, na ekranu mobitela odmah se javlja upozorenje, ali i informacija o tome koliko se metara moramo vratiti kako bismo nastavili pravim putem. Kako bismo uvijek znali gdje smo, tu je i kompas koji pokazuje sjever, a za slučaj da se nešto dogodi, tri puta možemo stignuti gumb s oznakom SOS i uspostavit ćemo poziv s hitnim službama.

Za rekreativce istraživače

Neke su to od funkcionalnosti nove mobilne aplikacije Moje Sljeme koju je jučer predstavio pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco, a videovezom mu se pridružila i obnašateljica dužnosti gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević. Dostupna je za iOS i Android, a namijenjena je svim rekreativcima koji žele istraživati kulturno i prirodno bogatstvo Medvednice bez straha da se negdje izgube. Korisnici na izbor imaju vođenu šetnju po 77 poznatih pješačkih staza, uz koje se nalazi čak 314 popularnih odredišta: crkve, prirodne i arheološke znamenitosti, planinarski domovi...

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 15.04.2021.,Zagreb - Procelnik Ureda gradonacelnika Miro Laco predstavio je aplikaciju Moje Sljeme koja sadrzi korisne informacija o planinarskim stazama na Sljemenu Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

– Nudi mogućnost izbora staza po duljini pješačenja, težini uspona, ali isto tako i po samim odredištima na Medvednici – detaljizira Laco. Staze su grupirane u one u kojima šetnja traje do dva sata, između dva i četiri, te one “maratonske”, dulje od četiri sata. Tako je najlakša, primjerice, duga 800 metara, a vodi po drvenoj šumskoj stazi od Pilane Bliznec do autobusne postaje pokraj infopulta. Najdulja i najzahtjevnija pak ima čak 50 kilometara i traje 18 sati. Riječ je o transverzalnoj stazi koja vodi hrptom Medvednice po cijeloj njezinoj dužini. Početne točke staza protežu se čitavim podsljemenskim područjem pa tako, primjerice, za šetnju prema planinarskom domu Puntijarka valja krenuti od Gračanskog dolja, a za kapelicu hrvatskih mučenika “start” je kod Planine Donje.

Uskoro i na engleskom

Aplikaciju smo u šetnji jednom od staza isprobali i sami i, premda nas je gotovo cijelo vrijeme vodila ispravno, ne funkcionira baš uvijek besprijekorno pa se tu i tamo karta na mobitelu znala “zblesirati” prilikom pozicioniranja korisnika. No u Gradu su toga svjesni pa je Laco već najavio da će se s rastom korisnika svi ti manji bugovi riješiti. Minus je i to što je aplikacija trenutačno dostupna samo na hrvatskom jeziku, no i to će se, kažu predstavnici Gradske uprave, ubrzo ispraviti.

– U pripremi je i engleska verzija budući da su naši korisnici i posjetitelji iz inozemstva – poručuje Miro Laco.