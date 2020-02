Ana-Marija radi u Combisu, u novi stan uselit će se s dečkom

Jedan prodala, drugi kupila – objasnio je jučer zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odakle njegovoj supruzi Vesni gotovina za kupnju stana na Trgu Petra Petretića, koji je od kraja prošle godine u vlasništvu njihove kćeri Ane-Marije. Nekretnina je to od 68,52 četvornih metara, koštala je 854 tisuće kuna, a Bandićeva ju je supruga za 1474 eura po kvadratu “upecala” kod obiteljskih prijatelja Željka i Dragice Šelendić. Da nema s tim puno brige, na račun im je odmah uplatila veći dio, odnosno 720 tisuća kuna.

Povjerenstvo provjerava

A to joj je, objasnio je Bandić, od stana u Preradovićevoj 13, koji je prodala njegova punica pa ženi poklonila novac da otplati kredit za stan u Bužanovoj i kupi ovaj u centru grada za unuku. Upravo taj objekt od 38 kvadrata u dvorištu Preradovićeve, podsjetimo, propada već godinama, a njega je krajem 90-ih Vesna Bandić kupila za nešto manje od 36 tisuća kuna. U njemu je živjela u mladosti, a prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, mogla ga je u devedesetima “vratiti”, ali uz uvjet da nema riješeno stambeno pitanje.

Iako je Milan tad imao stan u kojem je živjela i Vesna pa beskućnica nije bila, razveli su se, a ona je tjedan dana nakon toga podnijela zahtjev za otkup stana koji je, čini se, na kraju prepisala na majku jer, kaže Bandić, ona je bila ta koja ga je sad prodala da se skući Ana-Marija. Osim samog Bandića, koji je jučer objašnjavao tko mu od familije ima koju nekretninu, oglasili su se i iz Grada.

– Gradonačelnik se drži zakona i zakonske procedure te je svu dokumentaciju vezanu uz kupnju predmetne nekretnine kao i podrijetlo sredstava za kupnju iste, odmah nakon kupnje, predao Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa – poručili su iz Gradske uprave, dok su iz Povjerenstva kazali da je Bandićeva “imovinska kartica već u redovnoj provjeri te će se detaljno ispitati i provjeriti”.

Predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Nataša Novaković rekla je da se provjerava upravo kupnja stana u gotovini. Iako je Milan Bandić naveo stan u vlasništvu svoje kćeri u imovinsku karticu te istaknuo da je kupljen od nasljedstva supruge mu Vesne, veći problem bi mu na kraju mogao stvoriti onaj u Bužanovoj u kojem živi on jer u kartici je naveo da je tamošnjih 125 kvadrata u njegovu vlasništvu, dok je u zemljišnim knjigama, piše 24 sata, kao vlasnik istaknuta Vesna Bandić.

Zagrebački gradonačelnik, prema najnovijim podacima, posjeduje samo vikendicu od 55 kvadrata na Slavagori pa ako jednom, ne daj bože, sve pođe po zlu, valjda će ga njegove žene iz obitelji htjeti ugostiti. Nismo ih uspjeli to i pitati jer i supruga Vesna i kći Ana-Marija uglavnom se drže po strani i s medijima ne vole komunicirati. Posljednji istup Bandićeve kćeri dogodio se sad već davne 2009. godine, kad se njezin tata kandidirao za predsjednika države, a i tada nije propustila istaknuti da joj uključivanje u očevu kampanju teško pada. Sebe je tada opisala kao “običnu studenticu”, koja živi s dečkom u unajmljenom stanu, izlasci i šoping, istaknula je, nisu joj dragi, a većinu vremena provodi upravo u učenju. Studirala je Ana-Marija Bandić, nakon završenog MIOC-a, medicinu tri godine, nakon čega je shvatila da liječnica ipak ne želi biti.

Nitko kao ona

Upisala je zato Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF), Matematički odsjek, smjer statistika. S faksom je bila gotova 2012., a iste se godine zaposlila u informatičkoj firmi Combis kao softverski inženjer. Ondje 37-godišnjakinja radi i danas. U stanu na Trgu Petra Petretića, koji joj je kupila mama Vesna, navodno će živjeti s dečkom.

– Moju kćer nitko ne može zamijenit’, moju Anu-Mariju. Ana-Marija živi, vidite da za nju nitko ne zna, znači da je dobra cura. Inače, drugi bi na njenom mjestu prevrnuli Zagreb naopako – o svojoj je kćeri tako kazao Milan Bandić prije nekoliko godina za Novu TV, a svojevremeno se govorilo i kako je probio Galjufovu ulicu kako bi njegova mezimica izbjegla gužve u prometu. Ona sama rekla je da je to glupost.

– Kad sam to prvi put vidjela u novinama, smijala sam se dobrih deset minuta. Za mene je to čista nebuloza, uopće ne znam kako drukčije to komentirati. Teško mi padaju takvi napadi na mog oca – govorila je za Večernji list u jednom od rijetkih intervjua kad joj je otac nastojao postati prvi čovjek Hrvatske, a te 2009. otkrila je i zašto bi baš on trebao osvojiti izbore. “Zato što je najbolji”, rekla je.

– Posljednjih deset godina gledala sam koliku energiju ulaže u razvoj Zagreba. Zbog toga je imao i zdravstvenih problema, ali nikada nije želio stati – rekla je tad Ana-Marija Bandić.

